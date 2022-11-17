Подвиг женщины

Фото: театр для детей и молодежи Кузбасса.

Театр для детей и молодежи приглашает в эти выходные кемеровчан на спектакль «Руфь или сентиментальная история, случившаяся на окраине Империи», поставленный по пьесе Евгения Козловского. Судьба героини пьесы Мари Ламбаль-Рязановой повторяет жизнь талантливой французской пианистки Лотар-Шевченко, которая в 1930-е гг. вышла замуж за советского дипломата, уехав с ним в СССР. Она была репрессирована вместе с мужем и провела в тюрьме многие годы. После освобождения она жила в Новосибирске, где и отыскала ее московская племянница Маша.

Именно эта встреча и показана на сцене «Молодежки». Спектакль - своеобразный поединок, в котором сталкиваются судьбы двух очень сильных женщин. В их напряженном диалоге проявляются важные смыслы, определяющие жизнь каждого человека.

«Это спектакль - о нравственном подвиге Женщины, о верности и преданности. Это наилучший пример для подражания на пути познания Любви», - так отзываются театралы о постановке Театра для детей и молодежи.

«Руфь» - заставляет вспомнить что-то уже забытое и задуматься о настоящем, и зрители, посмотревшие этот спектакль, единодушны в своем мнении: смотреть обязательно!

Театр для детей и молодежи Кузбасса

ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

20 ноября, начало в 17.00

Цена билетов: 500 рублей