Эксперты отметили, что «Дети Азии» в Кузбассе – это больше чем спорт

Фото: оргкомитет Игр «Дети Азии».

В Кузбассе проходят II зимние Международные игры «Дети Азии», к которым в регионе готовились более года. Почти тысяча спортсменов из 12 стран участвуют в соревнованиях. Собственную команду сформировали хозяева и несколько других российских регионов. По решению губернатора Сергея Цивилева инфраструктуру для Игр подготовили в четырех муниципалитетах: в Новокузнецке, Кемерове, Междуреченске и Таштаголе. Так, например в Новокузнецке открыли «Арену металлургов» – значимый для города спортивный объект, где проходят соревнования по хоккею и фигурному катанию.

Как отмечают наблюдатели и участники, хозяевам удалось подготовить инфраструктуру и создать атмосферу, отвечающую высоким требованиям международного уровня.

- Сегодня это как никогда важно – делать все необходимое, чтобы наши дети были счастливыми, занимались спортом, гордились своими странами. Россия показывает сегодня пример, как надо дружить, быть вместе, подставлять плечо друг другу, - заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на открытии Игр.

Позже, во время встречи со сборной Кузбасса, Матыцин сказал, что регион «сделал большое чудо, что в непростое время смог организовать такие крупные соревнования». Он назвал Кузбасс «мощным цементирующим звеном России».

По словам губернатора Сергея Цивилева, регион создал свою систему подготовки спортсменов, в основе которой лежат лучшие советские образцы: власть уделяет равное внимание развитию любительского и профессионального спорта, поддерживая как работу дворовых тренеров, так и строительство круглогодичных спортивных объектов мирового уровня.

- Мы ставим перед собой задачу, чтобы каждый человек в регионе занимался спортом и вел активный и здоровый образ жизни, – подчеркнул глава региона.

Напомним, Цивилев не раз обращал внимание, что вся построенная для подготовки к Играм спортивная инфраструктура останется и будет служить как для занятий любителей, так и для подготовки профессиональных спортсменов.

Подтверждая высокий статус соревнований, в церемонии открытия Игр приняли участие полпред президента в СФО Анатолий Серышев, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, сенатор Александр Карелин, олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и серебряный призер зимней Олимпиады Александра Трусова.

Эксперты полагают, что внимание федерального центра к Играм и к региону вообще – знак того, что в Кремле высоко оценивают работу главы Кузбасса.

Как отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ, политолог Дарья Кислицына, губернатора Сергея Цивилева отличает высокий уровень политической грамотности, что он не раз демонстрировал за пять лет работы во главе региона. Поэтому решения федерального центра и задаваемая им повестка всегда находят свое отражение в Кузбассе. Проведение соревнований «Дети Азии», по ее мнению, удачно вписывается в федеральный тренд и является «очень логичным» продолжением идей, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.

- Учитывая, что говорил глава государства – о международном сотрудничестве и развороте на Восток, – мы прекрасно понимаем, что этот тренд усиливается, и нет оснований полагать, что он поменяется, наоборот, он будет только укрепляться. Соревнования будут способствовать развитию международного сотрудничества. Я бы сказала, что это умная политика через творческие, креативные индустрии, направленные на развитие детей, – сказала эксперт.

Дарья Кислицына отметила, что глава государства говорил также о важности поддержки детей и развитии наставничества. Эти важные направления, по словам Кислицыной, тоже нашли свое отражение в «Детях Азии». Стоит напомнить, что значимость этой темы ранее поднимал и кузбасский губернатор, именно поэтому 2023 год был объявлен в регионе Годом детей.

Проведение соревнований международного и федерального уровня в российских регионах – это очень важно, как и расширение географии таких территорий благодаря включению туда Кузбасса, комментирует исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов.

- Мы видим, что у нас есть не только Сочи и Казань, где регулярно проводят такого рода мероприятия. Кузбасс теперь вошел в этот элитный клуб регионов, которые могут себе позволить на своей территории в основном своими силами провести такого рода соревнования. Плюс мы же говорим и о Шерегеше, откуда поступают новости о совершенствовании инфраструктуры этого горнолыжного курорта. Так что это вызывает только радость и гордость за регион и за нас, – сказал политолог.

Не менее важно, что эти Игры состоялись, в отличие от молодежного чемпионата мира по хоккею – 2023, к которому готовились Новосибирск и Омск, но который в итоге был отменен в силу известных событий, подчеркнул эксперт.

По словам Данилова, проведение «Детей Азии» стало важным тестом готовности Кузбасса к проведению спортивных мероприятий самого высокого уровня. Он не сомневается, что в будущем регион примет немало престижных чемпионатов.

- Ведь когда-нибудь все нынешние чудеса [международной политики] закончатся, а инфраструктура останется, – добавил он.

Горнолыжный курорт Шерегеш – один из примеров, когда туристическая инфраструктура служит делу развития любительского и профессионального спорта. 27 февраля курорт посетил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Находясь в Шерегеше, он отметил высокую готовность знаменитого туробъекта к приему спортсменов и туристов. Также министр провел совещание, посвященное социально-экономическому развитию региона, на котором высоко оценил работу по диверсификации экономики, проделанную региональными властями. Как сообщают местные СМИ, инвестиции в неугольную отрасль сегодня в полтора раза превышают инвестиции в добычу и переработку угля. На совещании участники обсудили реализацию в Шерегеше особой экономической зоны «Горная Шория». По словам губернатора Цивилева, это позволит вывести горнолыжные курорты Кузбасса в лидеры мировой туриндустрии.

- У проекта большие перспективы в плане привлекательности для туристов из России и зарубежья. Он дает дополнительный импульс развитию всей территории юга региона. Тысячу гектаров мы выделили под строительство международного аэропорта, без него развитие этой туристической зоны невозможно. В Шерегеше благоустроим территорию для летнего отдыха у воды. У туристов и жителей Кузбасса будет возможность больше путешествовать внутри Горной Шории и видеть больше красот нашего региона, – рассказал глава региона.

Инвесторы готовы вложить в Шерегеш около 150 млрд руб. и создать более 5 тысяч рабочих мест в разных секторах.

- В Шерегеше сейчас 56 км трасс. Чтобы принимать больший турпоток и удовлетворять внутренний спрос россиян, нужно выходить на 100 км трасс, осваивать новые склоны, инвестировать, - отметил в свою очередь Решетников.

. Также глава Минэкономразвития подчеркнул, что очень остро стоит вопрос строительства аэропорта. Реализовать эти проекты помогут в том числе и российские власти.

- Есть федеральная поддержка Шерегеша: из национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», из отдельно выделенных по решению президента РФ средств на программу социально-экономического развития Кузбасса. Одновременно с этим существуют и другие федеральные меры поддержки региона – инфраструктурные бюджетные кредиты, реструктуризация бюджетных кредитов. Плюс к этому мы обсуждаем создание особой экономической зоны, сказал министр экономического развития РФ. .

Отметим, свой визит в регион Решетников начал с посещения строящегося терминала аэропорта в Новокузнецке, объем инвестиций в который составит около 11 млрд руб. По словам губернатора, его открытие запланировано к началу горнолыжного сезона осенью 2023 года.