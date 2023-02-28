Tele2 открывает новые возможности для поклонников облачного гейминга

Услуга «Облачные игры GFN» дает возможность любому человеку играть в игры, которые ранее требовали покупки дорогостоящего компьютера. Фото: Пресс-служба Тele2.

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал тренды среди пользователей облачного гейминга. Самыми популярными играми по итогам 2022 года у абонентов компании стали Counter-Strike, Genshin Impact и Dota 2. Каждая из этих игр требует наличия мощного игрового компьютера. Благодаря услуге «Облачные игры GFN» абоненты Tele2 могут играть с максимальным комфортом не только в них – в библиотеке более тысячи разнообразных игр на любой вкус.

Подключив услугу «Облачные игры GFN», любой абонент Tele2 снимает все ограничения, связанные с возрастом компьютера, его мощностью, и может играть, как на новейшем игровом компьютере. Делать это можно не только с него – игры доступны на смартфонах и даже телевизорах, что расширяет возможности пользователей и позволяет играть буквально везде. С подпиской на услугу можно начать играть сразу, не нужно копить деньги на игровой компьютер.

По итогам первых месяцев определились самые популярные игры у абонентов Tele2. Вот тройка лидеров по количеству игроков, которые играли с помощью услуги «Облачные игры GFN»: Counter-Strike (21%), Genshin Impact (17%), Dota 2 (16%). Вовлеченность абонентов Tele2 в игры растет: к третьему месяцу предоставления услуги оператор наблюдает, что пользователи проводят в играх на шесть с половиной часов больше, чем ранее. Также выросло число игр, которые пробуют абоненты Tele2 из библиотеки сервиса.

- Услуга «Облачные игры GFN» дает возможность любому человеку играть в игры, которые ранее требовали покупки дорогостоящего компьютера. Мы видим, что наши пользователи делают это дома, запускают игры на смартфонах и планшетах в течение дня вне домашней обстановки. Им нравится свобода играть в любимые игры там, где они хотят, и там, где у них есть на это время. Поэтому мы расширяем возможности подписки, - рассказал Андрей Борзов, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2. .

Ранее подписка оформлялась только на месяц, теперь ее можно подключить на сутки за 75 рублей. Дневная подписка позволяет играть в момент, когда клиент захотел это сделать, без дополнительных трат. Он может предложить друзьям также подключить подписку и отправиться в командное приключение вместе.

Подробнее о дневной подписке на услугу «Облачные игры GFN» на сайте tele2.ru.