Синоптики рассказали, каким будет начало весны в Кузбассе

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в первые дни весны будет в Кузбассе переменчивой и ветряной. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Завтра начинается календарная весна, однако пока ждать теплой и комфортной погоды рано. В начале марта погода часто бывает неустойчивой, с резкими перепадами температур и возвратами холодов. Как раз такая ситуация и будет наблюдаться в этом году. По предварительным прогнозам, в течение ближайшей недели кузбассовцев ждет непостоянство температур и перепады давления, порывистый ветер, мокрый снег и гололедные явления.

В среду и четверг днем столбики термометров будут повышаться до положительных отметок: от -2 до +10 градусов. Но при этом будет идти снег, переходящий в мокрый снег, усиливаться ветер.

С пятницы начнет холодать – это связано с прохождение холодных атмосферных фронтов. Ночью температура понизится до -2...-7 градусов, днем будет около нуля. Усилится ветер. Прогнозируются осадки и гололедные явления.

В ночь на субботу температура будет -5...-10 градусов, местами -15, днем в пределах -1... -6. В выходные дни прохладная и ветряная погода сохранится.

По словам метеорологов, календарная весна наступает первого марта, астрономическая - 20-го, в день весеннего равноденствия, но настоящая смена сезонов происходит намного позже. Только в середине апреля, когда среднесуточная температура начнет превышать 0 градусов и начнет таять снег. Март же хоть и считает весенним месяцем, но характеризуется как зимний.

- В начале весны погода всегда неустойчивая с резкими перепадами температур и возвратами холодов, ведь в марте начинает утрачивать свои силы Монгольский антициклон. Покидает свои позиции, занятые еще с октября, он приносит нам морозы, - рассказали в Кемеровском гидрометцентре.

При этом синоптики отметили, за счет суточного хода температур холодно бывает в основном в ночные часы.

КСТАТИ

В связи с прогнозируемыми перепадами температур, мокрым снегом и гололедицей Госавтоинспекция призвала кузбассовцев быть осторожными на дорогах.

В ближайшие три дня рекомендуется отложить дальние поездки на личном транспорте. При острой необходимости ехать, необходимо взять с собой дополнительную теплую одежду и горячие напитки, проверить заряд батареи мобильного телефона.

Автомобилистам следует двигаться с максимально низкой скоростью, при этом увеличить дистанцию и боковой интервал. Пешеходам также необходимо переходить дорогу с максимальной осторожностью.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб (112), в дежурную часть управления ГИБДД по Кемеровской области (8(3842)718-518) или по телефону 02 (с мобильного 102).