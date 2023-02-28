«Время разбрасывать «камни»: как на международных играх «Дети Азии» в Кузбассе проходит турнир по керлингу

Фото: пресс-центр Международных игр «Дети Азии»

Керлинг более 20 лет назад был признан олимпийским видом спорта, но до сих пор вызывает особый интерес у зрителей, поскольку является одной из самых необычных дисциплин. В рамках зимних Международных игр «Дети Азии» в Кузбассе проходят состязания по керлингу, и все четыре дня пока идет групповой турнир, трибуны полны. Уже завтра мы узнаем имена победителей, а пока разбираемся, чем интересен керлинг, почему его называют «шахматами на льду» и какие команды претендуют на «золото» «Детей Азии».

Керлинг в Кузбассе

Для нашего региона керлинг - новый вид спорта. Он развивается всего лишь год, но зато стремительными темпами. Возглавила школу молодой специалист Анастасия Кривошеева. Сама она успела позаниматься многими видами, в том числе легкой атлетикой и футболом, но, в конечном счете, остановилась на керлинге. После окончания Красноярского училища олимпийского резерва спортсменка отправилась в Кемерово целенаправленно заниматься развитием этого вида спорта. По словам тренера, начинать с нуля совсем не страшно, а даже наоборот, интересно.

Тренер Анастасия Кривошеева

- На мой взгляд, это намного интереснее, чем приезжать куда-то, где все уже есть и работает. Дети знакомятся с этим видом спорта, все для них новое, интересное, - рассказала «Комсомолке» Анастасия Кривошеева.

Сегодня секцию посещают десятки юношей и девушек и самые лучшие из них были отобраны для участия в Международных играх «Дети Азии».

«Дети Азии»: расстановка сил

В турнире по керлингу в рамках игр «Дети Азии» принимают участие шесть сборных. Одна из самых опытных – команда Москвы. Вообще, столица нашей родины – это второй после Санкт-Петербурга регион России, где появился керлинг. Это было 30 лет назад! Одна из основательниц этого вида спорта в Москве Елена Биктимирова приехала на соревнования «Дети Азии» в составе сборной столицы.

- Москва всегда себя чувствовала себя спокойно на соревнованиях. Для примера вторая сборная России, которая участвовала в Олимпийских играх, состояла только из московских спортсменок. Да, у нас сильная школа, но... в последние годы стали заявлять о себе Новосибирск, Московская область, Иркутск и другие регионы. В керлинге все бывает, - рассказала Елена Биктимирова.

Тем не менее, на соревнованиях «Дети Азии» сенсации пока не произошло. После четырех игровых дней лидерами, как и ожидалось, стали сборные Сибирского, Уральского федеральных округов и Москвы – они вышли в плей-офф в обеих дисциплинах.

Команда Кузбасса, раньше выступавшая в составе СФО, на «Детях Азии» впервые представлена отдельно. В дисциплине «смешанные команды» наши спортсмены одержали одну победу (над Башкортостаном - 12:7) и не смогли выйти в полуфинал. А вот в «смешанных парах» ребятам удалось пройти в плей-офф.

Спортсмены, представляющие Кузбасс – Карина Дементьева и Денис Семененко – самые юные участники турнира - им всего по 13 лет. Но, несмотря на возраст и небольшой опыт, ребята рвутся к победе.

Фото: пресс-центр Международных игр «Дети Азии»

- Все настроены, очень мотивированы. Они хотят принести медаль Кузбассу, показать, что могут добиться результатов, - рассказала тренер Анастасия Кривошеева.

Борьба за медали развернется завтра, 1 марта. Посмотреть матчи можно будет в прямом эфире. Начало в 9:00.

Площадка для керлинга

Турнир по керлингу проходит в новом ледовом дворце спорта «Сосновый». Это небольшой уютный спорткомплекс в Рудничном районе. В прошлом году здесь уже проводили соревнования по керлингу – состязания всероссийского уровня среди юношей и девушек до 19 лет. Они стали своеобразным тестовым мероприятием к Играм «Дети Азии».

Кстати, кемеровская команда проводит свои тренировки не в «Сосновом», а на базе Ледового дворца «Кузбасс», поэтому на «Детях Азии» не имеет никакого преимущества площадки перед другими сборными. Впрочем, все участники признают, что условия в ледовом дворце созданы наилучшие. Это касается, прежде всего, льда – очень важной для керлинга вещи. Например, если соотношение температуры и влажности в помещении будет несбалансированным, «камни» поедут плохо. Не подойдет для керлинга и лед, на котором занимаются фигуристы или хоккеисты - он должен быть максимально ровным и гладким, одинаковым по своей структуре. Подготовкой и заливкой площадки для керлинга занимаются специальные мастера по льду - айсмейкеры. Сейчас на Играх работают ледовары из Красноярска.

На фото Семененко Денис (Кузбасс).

Самый дружелюбный вид спорта

Очень часто керлинг называют шахматами на льду. Некоторые считают, что этот вид спорта схож с бильярдом. Их объединяют необходимость стратегического мышления. Зрители, активно поддерживающие спортсменов все эти дни, могли в этом убедиться. В керлинге у команды есть несколько «камней», которые нужно отправить в специальный круг, но при этом выбить из него «камни» соперника. Поэтому важны умение думать тактически, рассчитывать удар, контролировать скорость камня. Физическая сила в керлинге тоже пригодится, ведь «камни» весят почти 20 килограммов!

А еще керлинг считается самым дружелюбным видом спорта. Его главный принцип вовсе не «победа любой ценой».

- Лучше проиграть, чем победить нечестно - вот один из главных девизов керлинга. У спортсменов даже есть такое негласное правило: когда выигрываешь с сильным отрывом, принято отдавать последнее очко сопернику – чтобы он не расстраивался. Ведь тебе не важно, победил ты со счетом 15:0 или 15:1, - рассказала начальник команды сборной Москвы Елена Биктимирова.

Даже болельщики в керлинге дружелюбные – стараются не кричать слова поддержки во время броска (из-за громких звуков партнеры могут не услышать друг друга). Правда, кемеровским зрителям не всегда удается сдержать свои эмоции, когда играет родная команда.

Сборная Кузбасса по керлингу: Данил Труханов, Мария Трошкова, Мария Петропавловская, Владислав Ушаков.

- 25% процентов успеха от всей игры зависит от болельщиков. Они оказывают моральную поддержку, и ты чувствуешь, что кому-то нужен. Спасибо им за это! – рассказал капитан команды Кузбасса по керлингу Владислав Ушаков.