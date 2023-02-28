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Спорт28 февраля 2023 14:53

«Время разбрасывать «камни»: как на международных играх «Дети Азии» в Кузбассе проходит турнир по керлингу

Имена победителей станут известны уже завтра, 1 марта
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: пресс-центр Международных игр «Дети Азии»

Фото: пресс-центр Международных игр «Дети Азии»

Керлинг более 20 лет назад был признан олимпийским видом спорта, но до сих пор вызывает особый интерес у зрителей, поскольку является одной из самых необычных дисциплин. В рамках зимних Международных игр «Дети Азии» в Кузбассе проходят состязания по керлингу, и все четыре дня пока идет групповой турнир, трибуны полны. Уже завтра мы узнаем имена победителей, а пока разбираемся, чем интересен керлинг, почему его называют «шахматами на льду» и какие команды претендуют на «золото» «Детей Азии».

Керлинг в Кузбассе

Для нашего региона керлинг - новый вид спорта. Он развивается всего лишь год, но зато стремительными темпами. Возглавила школу молодой специалист Анастасия Кривошеева. Сама она успела позаниматься многими видами, в том числе легкой атлетикой и футболом, но, в конечном счете, остановилась на керлинге. После окончания Красноярского училища олимпийского резерва спортсменка отправилась в Кемерово целенаправленно заниматься развитием этого вида спорта. По словам тренера, начинать с нуля совсем не страшно, а даже наоборот, интересно.

Тренер Анастасия Кривошеева

Тренер Анастасия Кривошеева

- На мой взгляд, это намного интереснее, чем приезжать куда-то, где все уже есть и работает. Дети знакомятся с этим видом спорта, все для них новое, интересное, - рассказала «Комсомолке» Анастасия Кривошеева.

Сегодня секцию посещают десятки юношей и девушек и самые лучшие из них были отобраны для участия в Международных играх «Дети Азии».

«Дети Азии»: расстановка сил

В турнире по керлингу в рамках игр «Дети Азии» принимают участие шесть сборных. Одна из самых опытных – команда Москвы. Вообще, столица нашей родины – это второй после Санкт-Петербурга регион России, где появился керлинг. Это было 30 лет назад! Одна из основательниц этого вида спорта в Москве Елена Биктимирова приехала на соревнования «Дети Азии» в составе сборной столицы.

- Москва всегда себя чувствовала себя спокойно на соревнованиях. Для примера вторая сборная России, которая участвовала в Олимпийских играх, состояла только из московских спортсменок. Да, у нас сильная школа, но... в последние годы стали заявлять о себе Новосибирск, Московская область, Иркутск и другие регионы. В керлинге все бывает, - рассказала Елена Биктимирова.

Тем не менее, на соревнованиях «Дети Азии» сенсации пока не произошло. После четырех игровых дней лидерами, как и ожидалось, стали сборные Сибирского, Уральского федеральных округов и Москвы – они вышли в плей-офф в обеих дисциплинах.

Команда Кузбасса, раньше выступавшая в составе СФО, на «Детях Азии» впервые представлена отдельно. В дисциплине «смешанные команды» наши спортсмены одержали одну победу (над Башкортостаном - 12:7) и не смогли выйти в полуфинал. А вот в «смешанных парах» ребятам удалось пройти в плей-офф.

Спортсмены, представляющие Кузбасс – Карина Дементьева и Денис Семененко – самые юные участники турнира - им всего по 13 лет. Но, несмотря на возраст и небольшой опыт, ребята рвутся к победе.

Фото: пресс-центр Международных игр «Дети Азии»

Фото: пресс-центр Международных игр «Дети Азии»

- Все настроены, очень мотивированы. Они хотят принести медаль Кузбассу, показать, что могут добиться результатов, - рассказала тренер Анастасия Кривошеева.

Борьба за медали развернется завтра, 1 марта. Посмотреть матчи можно будет в прямом эфире. Начало в 9:00.

Площадка для керлинга

Турнир по керлингу проходит в новом ледовом дворце спорта «Сосновый». Это небольшой уютный спорткомплекс в Рудничном районе. В прошлом году здесь уже проводили соревнования по керлингу – состязания всероссийского уровня среди юношей и девушек до 19 лет. Они стали своеобразным тестовым мероприятием к Играм «Дети Азии».

Кстати, кемеровская команда проводит свои тренировки не в «Сосновом», а на базе Ледового дворца «Кузбасс», поэтому на «Детях Азии» не имеет никакого преимущества площадки перед другими сборными. Впрочем, все участники признают, что условия в ледовом дворце созданы наилучшие. Это касается, прежде всего, льда – очень важной для керлинга вещи. Например, если соотношение температуры и влажности в помещении будет несбалансированным, «камни» поедут плохо. Не подойдет для керлинга и лед, на котором занимаются фигуристы или хоккеисты - он должен быть максимально ровным и гладким, одинаковым по своей структуре. Подготовкой и заливкой площадки для керлинга занимаются специальные мастера по льду - айсмейкеры. Сейчас на Играх работают ледовары из Красноярска.

На фото Семененко Денис (Кузбасс).

На фото Семененко Денис (Кузбасс).

Самый дружелюбный вид спорта

Очень часто керлинг называют шахматами на льду. Некоторые считают, что этот вид спорта схож с бильярдом. Их объединяют необходимость стратегического мышления. Зрители, активно поддерживающие спортсменов все эти дни, могли в этом убедиться. В керлинге у команды есть несколько «камней», которые нужно отправить в специальный круг, но при этом выбить из него «камни» соперника. Поэтому важны умение думать тактически, рассчитывать удар, контролировать скорость камня. Физическая сила в керлинге тоже пригодится, ведь «камни» весят почти 20 килограммов!

А еще керлинг считается самым дружелюбным видом спорта. Его главный принцип вовсе не «победа любой ценой».

- Лучше проиграть, чем победить нечестно - вот один из главных девизов керлинга. У спортсменов даже есть такое негласное правило: когда выигрываешь с сильным отрывом, принято отдавать последнее очко сопернику – чтобы он не расстраивался. Ведь тебе не важно, победил ты со счетом 15:0 или 15:1, - рассказала начальник команды сборной Москвы Елена Биктимирова.

Даже болельщики в керлинге дружелюбные – стараются не кричать слова поддержки во время броска (из-за громких звуков партнеры могут не услышать друг друга). Правда, кемеровским зрителям не всегда удается сдержать свои эмоции, когда играет родная команда.

Сборная Кузбасса по керлингу: Данил Труханов, Мария Трошкова, Мария Петропавловская, Владислав Ушаков.

Сборная Кузбасса по керлингу: Данил Труханов, Мария Трошкова, Мария Петропавловская, Владислав Ушаков.

- 25% процентов успеха от всей игры зависит от болельщиков. Они оказывают моральную поддержку, и ты чувствуешь, что кому-то нужен. Спасибо им за это! – рассказал капитан команды Кузбасса по керлингу Владислав Ушаков.

Фото: пресс-центр Международных игр «Дети Азии»

Фото: пресс-центр Международных игр «Дети Азии»