Логотип Игр «Дети Азии» в Кузбассе выложили драгоценными камнями

Эмблема выложена россыпью драгоценных камней по заранее подготовленному трафарету. Фото: Кузбасский краеведческий музей.

Полюбоваться вживую на экспонаты уникального собрания можно на выставке в Кемерове. Она организована в нашем регионе впервые и включена в культурную программу II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии».

Во вторник, 28 февраля, в Кузбасском государственном краеведческом музее прошел пресс-показ «Сокровища Якутии. Кузбасс-2023», в ходе которого были представлены 113 предметов из собрания Государственного хранилища ценностей Республики Саха (Якутия).

Центральным экспонатом стал логотип игр «Дети Азии», размером 32х45 сантиметров, выложенный из природных алмазов (263,16 карат) и камней-самоцветов - топазов, хромдиопсидов и цирконов общим весом 421,89 карат. Как уточнил Андрей Захаров, сотрудник Государственного фонда Республики Саха (Якутия), так было решено сделать в ответ на просьбу губернатора Кузбасса, чтобы во всем великолепии и представить регион, и отдать должное престижным спортивным соревнованиям для подрастающего поколения.

Для логотипа игр «Дети Азии», размером 32х45 сантиметров, использовали алмазы и ограненные топазы, хромдиопсиды и цирконы. Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

Сейчас в Якутии насчитывается более 200 кимберлитовых месторождений алмазов, а за последние шесть десятилетий из ее недр добыто около 300 тонн драгоценных камней. Часть из них вошли в национальную коллекцию. В Кемерово, к примеру, привезли один из крупнейших именных российских алмазов - «Академик Сахаров», поражающий своей почти идеальной формой пирамиды и внушительной массой. Весит он 172,52 карата - 34,5 грамма. А если в рублях - то порядка 26 миллионов. Нашли алмаз в начале девяностых годов прошлого века.

К слову, «академик», по словам Андрея Захарова - не самый дорогой экспонат на этой выставке - его на добрый миллион обогнал бриллиант «Подсолнух» из драгоценных камней разной огранки. И хотя он размером значительно меньше «Академика Сахарова», его цена выросла именно благодаря обработке - фантазийной огранке. Напомним, алмаз - это природный необработанный драгоценный камень, и только после огранки он становится бриллиантом.

Коллекция сокровищ периодически пополняется. В том числе сюда берут не только природные камни, но и изделия, созданные местными мастерами – огранщиками, резчиками по кости и камню.

К примеру, кузбассовцы смогут оценить вырезанную из горного хрусталя голову принцессы Дианы. Скульптура установлена на постамент из небесно-голубого камня, названного в честь принцессы дианитом.