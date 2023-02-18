«Причудливые кони»: в Новокузнецке состоялась гонка на самодельных одноколесных мотоциклах

Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ
В Новокузнецке в очередной раз состоялась захватывающая унимотогонка, под эгидой «Ассоциации Мотоклубов Сибири». Любители унициклов, «колясычей», пит-байков и поклонники мотокросса в разных классах собрались в Ретропарке.
Напомним: уницикл – это самодельный гоночный аппарат, имеющий одно колесо и двигатель. Допускаются полозья, а на колесах шипы, правда, это уже отдельная категория — с шипами.
Фотокорресондент «Комсомолки» посетил старт соревнований и увидел, какиеих необычных «железных коней» для соревнований мастерят унимотогонщики.
Подробнее смотрите в фоторепортаже.
Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ
Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ
Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ
Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ
Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ
Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ
Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ
no_tytle
Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ