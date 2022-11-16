Жителей Кузбасса предупредили о похолодании до -22 градусов

Завтра ожидается похолодание, порывистый ветер, местами метели. Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе ожидается резкое похолодание, усиление ветра и метели. Зима начнет вступать в свои права уже с завтрашнего дня.

Погода начала постепенно меняться уже сегодня. Из-за прохождения атмосферных фронтов усилился ветер. А с завтрашнего дня, по данным синоптиков Кемеровского гидрометцентра, прогнозируется похолодание. Ночью в четверг, 17 ноября, столбики термометров опустятся до -2... -7 градусов, местами до -12 градусов, днем будет -1... -6 градусов, местами -11. Охлаждающий эффект добавит западный ветер, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду. Ветер будет поднимать снег, поэтому возможны метели. На дорогах будет сильная гололедица.

В пятницу, 18 ноября, также прогнозируется похолодание с температурой в ночные часы до -12... -17 градусов, местами до -22, в дневные – до -10... -15 градусов. В выходные дни температура продолжит понижаться.

Кузбассовцев призвали к дополнительным мерам безопасности из-за ухудшения погоды

Синоптики призвали жителей Кузбасса подготовиться к похолоданию и планировать свои поездки в соответствии с погодными условиями. К дополнительным мерам безопасности из-за ухудшения погоды жителей региона также призвали в Госавтоинспекции.

Водителям рекомендовали срочно заменить летнюю резину на колесах на зимнюю и проверить исправность электропроводки, заряд аккумулятора, а также работу световых приборов и стеклоочистителей.

- Главное, необходимо поменять стиль вождения, помнить об особенностях управления транспортом в сложных погодных условиях. Выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал, не допускать резких и опасных маневров, - напомнили в ГИБДД Кузбасса.

Автолюбителем посоветовали во время непогоды отложить дальние поездки. Если ехать все-таки необходимо, то нужно взять с собой теплую одежду и горячие напитки, проверить заряд батареи телефона, убедиться в исправности автомобиля.

Зимой помимо возможных сбоев в работе машины дополнительную опасность представляют сложные погодные условия. В морозные дни из-за тумана, клубов пара от транспорта на дорогах снижается видимость. Поэтому необходимо притормаживать, проезжая мимо остановок и при подъезде к пешеходным переходам.

Пешеходам также необходимо переходить дорогу с максимальной осторожностью. Прежде чем выходить на проезжую часть, нужно убедиться в безопасности перехода.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб - 112. Также за помощью можно обращаться по телефону дежурной части управления ГИБДД по Кемеровской области по телефону в Кемерово 8(3842)718-518, а также к любому инспектору ГИБДД находящемуся в поле зрения.