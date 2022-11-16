Кемеровский водитель за один день получил 103 штрафа на 200 тысяч рублей

Водителя остановили на улице Базовая областного центра. Фото: Управление ГИБДД по Кемеровской области

Урожайным на штрафы выдался вторник, 15 ноября, у сотрудников Кемеровской Госавтоинспекции. Причем весь этот урожай они собрали на одном-единственном водителе - 34-летнем жителе областного центра.

Черная Toyota Camry, которую экипаж ДПС остановил на улице Базовой Кемерова, в потоке ничем не выделялась, говорят в ГИБДД Кузбасса. Возможно, сработала интуиция инспектора. Водитель на первый взгляд тоже не вызывал подозрений, но, когда его документы проверили по базе данных, патрульные ахнули: список неоплаченных штрафов вывалился такой, что страницу на мониторе пришлось крутить и крутить. Всего 183 штрафа! И все с начала этого года! Нарушения - по три-четыре каждый день - были зафиксированы камерами на дорогах, большая часть из них - превышение допустимой скорости, остальные - несоблюдение требований дорожных знаков.

Водитель не успел и глазом моргнуть, как его взяли в оборот. 80 штрафов на сумму 100 тысяч рублей мужчина оплатил на месте подоспевшим судебным приставам. А вот еще по 103-м, срок уплаты которых уже истек, инспекторы составили протоколы по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», которая влечет двукратное увеличение штрафов. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, над составлением протоколов трудились сразу четыре сотрудника ГИБДД, и все равно весь процесс занял около семи часов. Из дежурной части, куда водителя доставили в ходе разбирательств, кемеровчанин вышел ближе к полуночи.

Теперь 34-летний любитель нарушить ПДД должен в ближайшее время погасить более 200 тысяч рублей задолженности по штрафам. Если опять затянет с оплатой, материалы будут переданы службе судебных приставов для принудительного взыскания, а там возможны и арест автомобиля, и другие правовые последствия.

Сотрудники ГИБДД составляли протоколы в четыре руки, и все равно водителю пришлось ждать несколько часов. Фото: Управление ГИБДД по Кемеровской области

В связи с этим случаем полиция Кузбасса напоминает водителям: административный штраф за нарушение правил дорожного движения должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, в полном размере в течение 60 дней с даты вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. В противном случае в российском законодательстве предусмотрена административная ответственность: помимо удвоения суммы штрафа неплательщику может грозить административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.