Продление нацпроекта «Производительность труда» позволит увеличить число его предприятий-участников в Кузбассе

Фото: пресс-служба РЦК.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу Минэкономразвития РФ о продлении нацпроекта «Производительность труда» после 2024 года. Это решение и расширение критериев для вхождения в нацпроект позволит увеличить число потенциальных участников в Кузбассе и даст возможность большему количеству региональных компаний повысить эффективность производства за счет использования бережливых технологий.

«Сегодня компании активно пытаются искать дополнительные ресурсы и возможности для снижения издержек и повышения эффективности производства. Участие в нацпроекте «Производительность труда» дает компаниям эту возможность. Без многомиллионных инвестиций только за счет внедрения бережливых технологий при экспертной поддержке Регионального центра компетенций удается выстроить производственные процессы таким образом, чтобы отдача была максимальной. Вклад в экономику региона кузбасских предприятий — участников нацпроекта составил более 13 млрд рублей. Расширение критериев и продление нацпроекта позволит увеличить число его участников как минимум вдвое. Для предприятий это действительно мощная поддержка», — отметил министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нацпроект «Производительность труда» реализуется последние 5 лет под кураторством Первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова. Его главная задача — повысить эффективность российских предприятий за счет совершенствования навыков персонала, оптимизации использования внутренних ресурсов и внедрения самых передовых технологий и практик, что особенно важно в текущих экономических условиях.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил растущую роль субъектов РФ. Расширяется сеть региональных центров компетенций, их уже более 60. Многие регионы дополнительно к федеральным мерам поддержки запускают местные: субсидии на приобретение оборудования, программы займов региональных Фондов поддержки предпринимательства.

В Кузбассе на сегодняшний день участниками нацпроекта «Производительность труда» являются уже 65 предприятий, где работают более 20 тыс. сотрудников. Ожидается, что к 2025 году в их число войдут еще около 30 предприятий. Благодаря внедрению бережливых технологий эффективность работы в среднем возрастает на треть без дополнительных инвестиций и затрат.

Сейчас Минэкономразвития готовит предложения по продлению и расширению нацпроекта за периметр 2024 года. Если они будут приняты, число потенциальных предприятий-участников увеличится в два раза. К нацпроекту получат доступ компании ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Бережливому производству обучат почти 200 тыс. работников.

С каждым годом возможности для предприятий – участников нацпроекта совершенствуются. «Более плотно вовлекаем Агентство развития навыков и профессий для повышения квалификации рабочих по лучшим международным стандартам и практикам. Запустили платформу эффективность.рф. Обучаем компании цифровым технологиям управления производством для улучшения операционных показателей. Это одна из важнейших составляющих нацпроекта», — отмечает Андрей Белоусов.

Нацпроект уже повысил доходы компаний на 60 млрд рублей. Его участниками являются более 4 тыс. компаний. Половине из них эксперты уже помогли оптимизировать процессы. Продление нацпроекта до 2030 года и расширение критериев для вхождения в него позволит охватить в два раза больше предприятий, нежели предполагалось ранее: около 12 тыс. компаний вместо 6,3 тыс.

«На сегодня 2300 компаний, где уже завершился проект за 2019-2021 годы, увеличили свои доходы на 61 млрд рублей. И это только от тех проектов, которые были реализованы. Это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на нацпроект в этот же период (13,5 млрд). А если посмотреть на дополнительный вклад этих компаний в экономику в целом, он составляет 383 млрд», — сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

ДЛЯ СПРАВКИ

Нацпроект «Производительность труда» ориентирован на средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. В помощь бизнесу разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе предприятий. Также участники нацпроекта могут получить льготный заем от Фонда развития промышленности под 1% годовых на модернизацию своего производства. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.