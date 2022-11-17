Пламенная страсть: в Кузбассе брошенный любовник поджег дом бывшей возлюбленной, в котором находились семеро человек

Мужчина не смог смириться с уходом любовницы и поджег ее дом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В кузбасском городе Осинники разыгралась любовная драма, которая едва не закончилась трагедией. Мужчина решил отомстить возлюбленной, которая бросила его, и сначала спалил баню женщины, а потом поджег дом, в котором спали семь человек, в том числе четверо маленьких детей. Людям чудом удалось спастись, а мужчина в итоге получил заслуженное наказание.

Эта история произошла в 2020 году, но только сейчас суд вынес приговор поджигателю. Два года назад 30-летняя женщина бросила мужа ради этого мужчины и переехала к нему со своими четырьмя детьми. Однако новые жилищные условия не подошли для малышей - органы опеки забрали их и временно поместили в социальное учреждение. Чтобы вернуть детей, женщина бросила сожителя и снова сошлась с законным мужем. После этого детей вернули в семью.

Любовник не смог смириться с уходом возлюбленной. Он звонил ей и уговаривал вернуться, но женщина была непреклонна. Тогда мужчина, выпив, пробрался ночью на участок, где она жила, и поджег баню. Постройка сгорела полностью, после чего поджигателем заинтересовались правоохранительные органы. Почти месяц мужчина прятался в лесу, а потом вернулся, чтобы совершить второй поджог.

Фото с места преступления. Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области

Он снова ночью пришел к дому любимой женщины, подпер дверь металлической трубой и поджег жилище. В этот момент внутри находились семеро человек: супруги и четверо детей и еще один мужчина. Пожар заметил сосед, уснувший на веранде. Он разбудил хозяев, и жильцы смогли выбраться из горящего дома через окно. В итоге всем людям удалось спастись, однако жилой дом был полностью уничтожен.

Вскоре поджигатель был задержан. На него завели уголовное дело по статьям о покушении на убийство и уничтожении чужого имущества. В ходе следствия в доме мужчины были обнаружены самодельные гладкоствольное оружие (поджигу) и взрывное устройство, поэтому горожанина также обвинили в незаконном хранение оружия.

В суде кузбассовец признал вину, но частично. Он заявил, что не желал никому смерти, а хотел просто сжечь дом.

Суд признал мужчину виновным по всем статьям и назначил 14 лет колонии особого режима. Также поджигателя обязали выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.