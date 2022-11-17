В Кузбассе школьники и учитель были госпитализированы после отравления в столовой

Прокуратура области проводит проверку по факту отравления детей. Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе несколько старшеклассников и педагог оказались на больничной койке после отравления в столовой.

Школьники приехали в областной центр из Анжеро-Судженска на экскурсию. Подростки и педагог, который их сопровождал, провели в Кемерове целый день и дважды питались в столовой. После ужина у всех появились признаки пищевой инфекции. В итоге школьники и учитель были госпитализированы с отравлением. Официальные источники не раскрывают количество пострадавших, однако как стало известно «Комсомолке», это 10 школьников и один взрослый.

В департаменте образования Кузбасса сообщили, что сейчас все дети и учитель чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке завтра. В ведомстве также отметили, что в настоящее время идет следствие. Проведены проверки контрольно-надзорными органами.

Проверку по факту массового отравления детей начала прокуратура Кузбасса. Специалистам предстоит выяснить, были ли соблюдены требования санитарно-эпидемиологического и иного законодательства при организации питания школьников.

Напомним, что это далеко не первый раз, когда дети массово травятся, пообедав в столовой. Так, летом 20 детей, находящиеся в оздоровительном лагере, пожаловались на боли в животе, температуру и рвоту.