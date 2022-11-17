В Кузбассе возбудили уголовное дело из-за отравления группы школьников с педагогом

Подозреваемых следствию еще предстоит установить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело по факту отравления группы школьников и сопровождающей их женщины-педагога возбудили в Кемерове. Об этом сообщает пресс-служба кузбасского управления СК

Напомним, в четверг, 17 ноября, группа из десятка учеников 11 класса одной из школ Анжеро-Судженска и сопровождавший их педагог находились с ознакомительной экскурсией в Кемерове. Ребята приехали в столицу Кузбасса в рамках профориентации и посещали сразу несколько различных учебных заведений города. Питались школьники в столовой одного из кемеровских техникумов. Обед, вроде, прошел гладко, а вот ужин у гостей столицы Кузбасса не задался: после еды подростки и сопровождающая их педагог почувствовали недомогание, с признаками пищевого отравления в больницу доставили всю компанию. По неофициальной информации из медицинских кругов, двум пострадавшим - одному школьнику и педагогу - даже пришлось полежать в реанимации, после улучшения состояния их перевели в обычную палату.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных сразу двумя статьями УК РФ: нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Подозреваемых в нем пока нет, их еще предстоит установить - что станет возможно лишь после окончания всех проверок, которые начались в техникуме после массового отравления, и установления всех обстоятельств происшествия. Кроме того, всем пострадавшим придется пройти через судебно-медицинскую экспертизу, которая установит степень тяжести нанесенного вреда здоровью, отметили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

Впрочем, долго ждать результатов экспертизы не придется: в настоящее время самочувствие всех пострадавших заметно улучшилось, их уже готовят к выписке и завтра медики планируют отпустить школьников домой.