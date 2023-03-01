Российские регионы лидируют на играх «Дети Азии» в Кузбассе

Соревнования по шорт-треку стали одними из самых зрелищных на Игр "Дети Азии" Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

На сегодняшний день представители восьми команд российских регионов завоевали на II зимних Международных спортивных Играх «Дети Азии» 51 медаль, на втором месте – сборная Казахстана, на третьем – Республики Беларусь.

28 февраля почти 90 юных шорт-трекистов из России, Туркменистана, Кувейта, Казахстана и Республики Беларусь соревновались в Ледовом дворце «Кузбасс». На дистанции 500 метров золото завоевал москвич Александр Симакин. Среди девушек первой стала Ксения Прибытова из Уральского федерального округа. В эстафете 3000 метров победила сборная Москвы.

- В Новокузнецке состоялся матч Кузбасс – Казахстан. Решающую шайбу сибиряки забросили за 13 секунд до окончания встречи. Победа со счетом 3:2 гарантировала кузбассовцам место в полуфинале. В группе Б второго дивизиона команда Узбекистана со счетом 17:0 разгромила сверстников из Кыргызстана. А сборная Уральского федерального округа взяла верх над республикой Беларусь. Счет 7:1, - сообщила «КП» - Кемерово в пресс-центре Международный спортивных Игр.

На льду Арены Кузнецких металлургов завершились соревнования по фигурному катанию среди девушек. Золото завоевала столичная спортсменка Мария Агаева, серебро у Дины Хуснутдиновой из Татарстана, бронза досталась москвичке Марии Парамоновой.

В Таштаголе прошли соревнования по сноуборд-кроссу, за звание сильнейших боролись 27 юношей и девушек. Среди юношей места распределились следующим образом: 1-е место – Михаил Новоселов (СФО), 2-е место – Илья Маклаков (Кузбасс), 3-е место – Илья Соколов (Республика Саха (Якутия). Среди девушек победила Екатерина Потанина (ДФО), второй стала Дарья Черкасова (ДФО), третье место – София Иванова (СФО).

В соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина в Междуреченске победил юный спортсмен из Казахстана Илья Мизерных. На второй строчке его земляк Илья Шильников, третье место у представителя Дальневосточного федерального округа Дмитрия Серегина. У девушек лидером стала уралочка Мария Световцева, второе место заняла Ева Бедрицкая из Беларуси, третье - Софья Шишкиной (Казахстан).

В лыжной гонке свободным стилем на 10 километров, которая прошла на лыжной базе «Снежный», все призовые места достались уральским спортсменам: Тихону Кочергин, Никите Балабушко, Ивану Курынову.

- Есть сегодня победа в командных соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, и у сборной Кемеровской области. А бронзовую медаль в состязаниях по горнолыжному спорту в дисциплине супер-гигант завоевал кузбассовец Артем Щелоков, - рассказали в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса

Напомним, в Играх «Дети Азии» принимают участие 19 команд, в том числе 11 – из иностранных государств. Это Армения, Афганистан, Казахстан, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Республика Беларусь, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан и Узбекистан.