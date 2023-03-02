Лучший в СФО: КемГМУ Минздрава России возглавил рейтинг вузов «Три миссии университета»

Фото: пресс-служба КемГМУ

Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава России занял первое место в Сибирском федеральном округе по результатам независимой оценки деятельности широкого спектра региональных и узкоспециализированных вузов,исходя из реализации их образовательного и научного потенциала и влияния на социальную среду.

Рейтинг вузов по федеральным округам опубликовала Ассоциация составителей рейтингов и рейтинговое агентство RAEX при поддержке Российского Союза ректоров и информационном содействии Минобрнауки России. Проект входит в семейство рейтингов «Три миссии университета». Как сообщается, в локальные рейтинги вузов 2023 года, составленные отдельно для каждого федерального округа России, вошли 304 образовательные организации из 79 регионов страны. Локальные рейтинги – самое масштабное исследование по количеству оцененных российских университетов. Они опираются исключительно на объективные данные из независимых источников, а в перечне критериев особое внимание уделено показателям, характеризующим условия для подготовки качественных кадров и региональную значимость вуза.

В публикуемом рейтинговым агентством RAEXсписке - 34 вуза из СФО. Первое место у Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России.

- Первое место в локальном рейтинге вузов Сибирского федерального округа является важным достижением и обоснованным подтверждением высокой эффективности деятельности Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России. Это отражение результативности и общественной значимости работы научно-педагогического сообщества, его вовлеченности в решение различных аспектов региональной повестки, глубоких традиций медицинского образования, высокого качества и востребованности. Дальнейшее укрепление лидерства КемГМУ связано с планомерным совершенствованием многоуровневой системы непрерывного медицинского образования, расширением спектра реализуемых образовательных программ, устойчивым развитием научной базы, наращиванием имиджевого потенциала вуза в международном и российском научно-образовательном пространствах», - комментирует ректор КемГМУ Минздрава России, профессор Татьяна Попонникова.

В локальном рейтинге вузов экосистемы «Три миссии университета» при оценке показателя «Образование» (доля 45%), в том числе учитывается качество подготовки зачисленных абитуриентов, кадровая обеспеченность вуза, многообразие образовательных программ, результаты выступления обучающихся на российских студенческих олимпиадах.

Высокое качество образования в Кемеровском государственном медицинском университете Минздрава России признанона российском и международном уровне и подтверждено независимым профессиональным сообществом и международными экспертными организациями. Напомним, в 2020-2022 годах вуз успешно прошел государственную аккредитацию на соответствие всех образовательных программ федеральным государственным образовательным стандартам, а также профессионально-общественную и международную аккредитации.КемГМУ Минздрава России реализует большой спектр образовательных программ, который в прошлом году расширился до 106 программ.

Гордость медицинского университета - уникальный профессорско-преподавательский состав, 78 процентов представителей которого имеют ученые степени кандидатов и докторов наук. Ежегодно коллектив пополняют не менее десяти молодых специалистов, в первую очередь – за счет выпускников КемГМУ Минздрава России. Вуз вкладывает ресурсы в развитие своих сотрудников, обеспечивая их подготовку в ординатуре, профессиональную переподготовку и усовершенствование.

Молодые люди, выбирающие обучение в Кемеровском медицинском университете, хорошо подготовлены, имеют высокие баллы.

Современная научно-техническая база, глубокие знания и практический опыт, обеспечивают подготовку высококвалифицированных специалистов для здравоохранения Кузбасса. Отметим, что обучающиеся КемГМУ Минздрава России, преподаватели, ученые занимают призовые места в конкурсах, олимпиадах, универсиадах, получают престижные гранты и активно ведут научную деятельность.

ВКемеровском медицинском университете Минздрава Россииуспешно развиваются крупнейшие фундаментальные и клинические научные школы. Ежегодно в медуниверситете проводится более 50 научных мероприятий, по их итогам выпускается более 20 сборников научных трудов, выходят в свет более 20 монографий. Подавляющее большинство профессорско-преподавательского состава регулярно публикуются, вуз показывает существенное лидерство по публикационной активности по итогам последних 5 лет.По итогам 2022 года в рамках деятельности НОЦ мирового уровня «Кузбасс» исследователи и ученые КемГМУ выполнили и перевыполнили значимые показатели по направлению «Инновационные технологи в медицине».

Таким образом, по показателям группы «Наука»(доля 25%) локального рейтинга «Три миссии университета» Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава России также занимает лидирующие позиции среди вузов СФО. Третья, общественная миссия учитывает вклад вуза в подготовку кадров для региона, долю обучающихся целевиков, численность обучающихся по программам дополнительного профессионального образования, участие вуза в сетевых формах обучения, частоту упоминаний в СМИ, аудиторию сайта и социальных сетей, спортивные достижения и др.

Кадровый резерв регионального здравоохраненияформирует именно КемГМУ Минздрава России: более 95% врачей Кузбасса – его выпускники.Ежегодно заказчиком более семидесяти процентов целевого набора на направления подготовки специалитета является Кузбасс.

Молодые специалисты, выпускающиеся сегодня из стен вуза,имеют высокий уровень базовых знаний и практических навыков и высоко востребованы на рынке труда. После окончания специалитета порядка половины выпускников трудоустраивается в первичное звено здравоохранения, остальные продолжают обучение в ординатуре,количество бюджетных мест в которой с каждым годом увеличивается.При этом доля целевого приема составляет почти 100%.

Кемеровский медицинский университет является федеральной инновационной площадкой «Цифровая научно-образовательная среда непрерывного профессионального развития медицинского работника».В вузе созданы локальные системы - электронные информационно-познавательные площадки и дистанционные образовательные формы, благодаря которым учебный процесс может вестись в разных условиях.

Сегодня КемГМУ Минздрава Россиикак авторитетный научно-образовательный центр продолжает свое поступательное развитие, решая задачи реализации востребованных образовательных программ, инновационной научно-исследовательской деятельности, увеличения количества обучающихся в соответствии с контрольными цифрами приема и насыщение региональной системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами.

- Наиболее важным вектором развития Кемеровского медицинского университета и усиления его вклада в развитие региона остается качественная подготовка кадров для практического здравоохранения и деятельное участие во всех сферах профессиональной и общественной жизни», - подчеркнула Татьяна Попонникова, ректор Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России.

Для справки

Идея локальных рейтингов и основные методические основы, сообщается на сайте Российского Союза ректоров, были определены Рабочей группой Российского Союза ректоров по стратегическому академическому лидерству, в которую входят ректоры ведущих вузов, представители РАН, Минобрнауки России и Рособрнадзора. Локальные рейтинги продолжают развитие экосистемы рейтингов «Три миссии университета», оценивающих вузы с точки зрения сбалансированной реализации всех трех основных миссий вуза: образования, науки и взаимодействия с обществом.