Новые горизонты «Виноградовского»: на кузбасском разрезе добыли 180-миллионную тонну угля

Фото: архив «КП»

Разрез «Виноградовский» был построен в рекордно короткие сроки, всего за четыре месяца. За прошедшие 20 с небольшим лет угольщики добились повышения эффективности многих производственных процессов, создали мощный парк горной техники и развитую инфраструктуру.

Фото: архив «КП»

Масштаб - пять Хеопсов

Разноцветные шары на большегрузной технике, флаги, жизнерадостная музыка: в минувший вторник, 21 февраля, строгий производственный процесс на одном из горных участков разреза преобразился в праздничный. Поводом стала добыча 180-миллионной тонны угля. На юбилейное событие собрались руководители компаний «Русский Уголь» и «Кузбасской Топливной Компании», работники разреза, журналисты.

Почетное право добыть юбилейную тонну было доверено машинисту гидравлического экскаватора Komatsu РС800 Павлу Зотеву:

Фото: архив «КП»

- Я работаю на разрезе уже пятнадцать лет, очень доволен отношениями в коллективе, достойной зарплатой. Но, хотя опыт погрузки приличный, сегодня руки немножко дрожали - все-таки не каждый день доводится работать под аплодисменты. Считаю, что в добыче юбилейной тонны - слаженная работа всех горняков. В том числе и ребят из моей бригады, которые аккуратно относятся к технике и организации труда.

Наряд на вывоз юбилейной тонны получил водитель карьерного автосамосвала БелАЗ Станислав Заброцкий. Подготовительные планировочные работы забоя произвел машинист бульдозера Komatsu №16 Максим Михайлов.

Евгений Дмитриев, управляющий директор АО «Кузбасская Топливная Компания», напомнил, что история разреза почти двадцать лет назад началась с одного вагончика в горных условиях, а сейчас предприятие оснащено самой высокопроизводительной техникой и новейшими технологиями, отвечающими всем мировым стандартам:

- За этой юбилейной цифрой стоит труд ветеранов, наладивших производственный процесс, и тех, кто добросовестно трудится сейчас. А работы у нас хватит не на одно десятилетие еще. Мы готовы к любым вызовам. Проектная мощность всех участков разреза позволяет добывать до 15 миллионов тонн угля в год.

Фото: архив «КП»

От лица коллег из других угледобывающих предприятий Сибири и Дальнего Востока РФ виноградовцев с юбилейным событием приехал поздравить Сергей Ясюченя, заместитель генерального директора по производственно-техническим вопросам АО «Русский Уголь». Поразивший, похоже, многих участников мероприятия масштабом добытого кузбассовцами «черного золота»:

- Это по объему в пять раз больше, чем знаменитая пирамида Хеопса в Египте!

Он также пожелал одной знаменательной датой в развитии компании не останавливаться, а встретиться здесь же через год на добыче уже двухсотмиллионной тонны угля.

Владимир Коротин, генеральный директор АО «Кузбасская Топливная Компания», рассказал, что горняки успешно преодолели постпандемийный и мировой угольный кризис, ведется активное развитие производственных отраслей:

- Мы по-прежнему активно продаем уголь как в России, так и за рубеж, я не встречал еще ни одного клиента, который отказался бы от наших поставок. Предприятие производит каменный энергетический уголь марки «Д». Запасы угля на четырех участках превышают 500 миллионов тонн. Добываемое топливо отгружается для нужд крупной электрогенерации, частных домохозяйств, муниципальных котельных и промышленных потребителей, а также поставляется на экспорт. Сейчас пропорция – пятьдесят на пятьдесят. Мы очень ждем расширения пропускных способностей Восточного полигона, потому что тогда могли бы увеличить добычу с нынешних двенадцати до пятнадцати миллионов тонн в год. Не сомневаюсь, что наш уголь и дальше будет востребован: А сплоченной работе компании и дальше будут способствовать реализация социальных мер поддержки горняков и стабильная зарплата.

К слову, одним из стимулов для роста производственных показателей в компании как раз и стали реализованные два года назад мероприятия по пересмотру норм труда в пользу увеличения сдельной оплаты. В итоге рост средней зарплаты по основным профессиям составил от 15 до 40 процентов.

Директор разреза «Виноградовский» Алексей Огрызько подтвердил, что предприятие не собирается останавливаться на достигнутом, и впереди - новые рекорды. Поможет этому, в частности, реализация инвестиционной программы по расширению парка производственной техники:

- Мы, к примеру, в 2004 году начинали с использования БелАЗов-сорокатонников. Сейчас все они переведены на вывоз отходов с обогатительных фабрик. А за эти годы мы задействовали практически всю линейку БелАЗов гораздо большей грузоподъемности, в том числе и 130-тонники, и 220-тонники. Настроены на дальнейший рост производительности техники, причем это касается не только карьерных самосвалов, но и экскаваторов, и вспомогательного парка. У нас сейчас около 70 процентов составляет высокопроизводительная техника большой единичной мощности.

И удача – награда за смелость!

- Давно известно, что здоровая конкуренция не только помогает определить лучших из лучших, но и способствует росту производительности всего предприятия. Поэтому компания «Русский Уголь» с 2018 года регулярно организует межрегиональные соревнования на своих предприятиях, поощряя стремление к профессиональному мастерству работников. Это стало доброй традицией и ожидаемым событием для коллективов. Кроме того, что бригады стараются не уронить лицо своего предприятия, это еще и неплохая добавка для семейных бюджетов, - рассказал Сергей Ясюченя, один из инициаторов межрегионального производственного соревнования работников угольной промышленности.

Фото: архив «КП»

В 2022 году в такое производственное соревнование впервые включились бригады экскаваторов разреза «Виноградовский». И по итогам года стали главными победителями федерального состязания, выиграв в четырех подгруппах из семи.

Кстати, в прошлом году разрез «Виноградовский» также впервые принимал межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». Хозяева площадки там выступили еще лучше, заняв все первые места в десяти номинациях.

Но вернемся к сегодняшнему событию. Как уточнил Сергей Ясюченя, производственное соревнование проводится среди машинистов экскаваторов различного типа в течение года. В прошлом году в нем конкурировали работники угледобывающих предприятий АО «Русский Уголь» и АО «Кузбасская Топливная Компания» в Амурской области, Красноярском крае, Республике Хакасия и Кузбассе - всего 75 бригад экскаваторов с шести угольных разрезов.

Фото: архив «КП»

После добычи юбилейной тонны угля на разрезе состоялось торжественное награждение членов четырех экскаваторных бригад, отличившихся по итогам работы в 2022 году и ставших победителями производственного соревнования. Каждой бригаде впервые были подарены новые автомобили LADA NIVA.

Фото: архив «КП»

Одним из владельцев новенького внедорожника стал машинист шагающего экскаватора ЭШ 10/70 № 495. Александр Фролов, к слову, оказался дважды лауреатом года, став победителем межрегионального конкурса профмастерства и производственных соревнований группы компаний «Русский Уголь» и «Кузбасской Топливной Компании»:

Фото: архив «КП»

- Моя жизнь полностью связана с разрезом «Виноградовский», куда я пришел после службы в армии. Общий трудовой стаж уже 14 лет. Разрез и тогда считался хорошим, и таким остается, здесь все подстраивается под рабочего человека. Я всегда с интересом участвую в соревнованиях по профмастерству. Считаю, что много стажа не всегда может помочь. Здесь важны и знания, и доля везения, конечно. Вот на внутренних соревнованиях на разрезе мне еще ни разу не удавалось занять первое место, а на межрегиональных - победил. Кстати, удача улыбнулась мне и во время жребия на призовой автомобиль - все было честно и чисто, так что парни не в обиде. Легковушку надеюсь подарить попозже сыну - он, как и я, Александр Александрович, в нынешнем году паспорт будет получать.

Тем временем в 2023 году стартовал новый этап межрегионального «Производственного соревнования» группы компаний «Русский Уголь» и «Кузбасской Топливной Компании». И у всех есть новый шанс побороться за победу, премии и автомобили.

Не только уголь

Отметим, что АО «КТК» реализует большую природоохранную программу. Еще в 2012 года компания пошла навстречу кузбасским биологам, выделив свои земли под создание особо охраняемой природной территории - заказника регионального значения. Позднее на разрезе был организован полигон, на котором ведется долгосрочный мониторинг состояния растительного покрова в условиях негативного воздействия открытой угледобычи.

Очистка хозбытовых сточных вод на промплощадке разреза ведется при помощи очистных сооружений, состоящих из блока биоочистки и станции доочистки (НФС). На одном из участков предприятия установлена также насосно-фильтровальная станция подачи питьевой воды, позволяющая очищать воду до питьевых стандартов и использовать ее для хозяйственно-бытовых нужд. Технология очистки воды полностью автоматизирована и производится в 5 этапов.