Власти Кузбасса подписали важные соглашения на Красноярском экономическом форуме

Фото: пресс-центр КЭФ-2023.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на площадке Красноярского экономического форума – 2023 подписал соглашения о сотрудничестве с ПАО «Сбербанк России», Республикой Тыва, ООО «Перспективные Технологии» и новый план мероприятий по реализации соглашения с Новосибирской областью.

- Эти соглашения усилят устойчивое развитие Кузбасса. Результатом их реализации станут улучшение инвестиционного климата, новой инфраструктура, жилого и социального строительства, развития научного потенциала. Расширение межрегионального сотрудничества позволит обмениваться опытом, внедрять лучшие практики других регионов, а также активно запускать импортозамещающие программы – это одна из актуальных задач на сегодня, – подчеркнул Сергей Цивилев.

Как сообщили «КП» - Кемерово» в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, Соглашение с ПАО «Сбербанк России» привлечет в регион дополнительные инвестиции, создаст благоприятную предпринимательскую среду, сформирует экологически ориентированную инфраструктуру, а также позволит более продуктивно развивать цифровизацию экономики.

- В частности, документ включает взаимодействие, направленное на повышение научно-образовательного потенциала региона, в том числе в рамках реализации программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс», - уточнили в правительстве региона.

Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах с правительством Тывы заключено на пять лет. А новый план мероприятий по реализации заключенного ранее соглашения с Новосибирской области продлен на три года – по 2026-й. Документы предполагают сохранение и расширение двусторонних связей в области промышленности, строительства, транспорта и связи, сельского хозяйства, образования и науки, культуры и национальной политики, туризма и в других сферах.

- Импортозамещающий проект ООО «Перспективные Технологии» по производству новых видов горнодобывающего оборудования предусматривает инвестиции объемом не менее 500 млн рублей. Около 100 миллионов рублей из них предполагается направить на организацию выпуска конвейерных роликов, не менее 200 млн рублей – на производство редукторов, 100 млн рублей – на выпуск электрооборудования на кемеровском специализированном заводе Реализация проекта позволит создать на предприятии не менее 400 новых рабочих мест, - подчеркнул губернатор Кузбасса.