Роспотребнадзор Кузбасса нашел нарушения в столовой, где массово отравились школьники

После инцидента было начало эпидемиологическое расследование Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор Кузбасса нашел нарушения санитарного законодательства в столовой техникума, где массово отравились старшеклассники. В частности, там неправильно хранились продукты и не соблюдался режим дезинфекции.

Напомним, что в четверг группа одиннадцатиклассников из Анжеро-Судженска и сопровождавший их педагог приехали на профориентационную экскурсию в Кемерово. Ребята посещали сразу несколько различных учебных заведений города, а питались в столовой Кемеровского профессионально-технического техникума. После ужина 11 школьников и один педагог почувствовали себя плохо. Все они были экстренно госпитализированы в областную инфекционную больницу. По неофициальной информации из медицинских кругов, двум пострадавшим - одному школьнику и педагогу - даже пришлось полежать в реанимации, после улучшения состояния их перевели в обычную палату.

После инцидента было начало эпидемиологическое расследование. Специалисты Роспотребнадзора взяли в столовой техникума пробы воды, сырых продуктов и готовых блюд, а также исследовали смывы с объектов внешней среды. В итоге были выявлены нарушения при дезинфекции и хранении продуктов. Материалы дела были направлены в суд, а сама столовая временно закрыта. Сейчас противоэпидемические мероприятия продолжаются, а также проводятся лабораторные исследования.

Напомним, что по факту массового отравления следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.