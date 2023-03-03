Не ради медалей: как работают волонтеры на «Детях Азии» в Кузбассе

Фото: пресс-центр «Дети Азии»

В Кузбассе на зимних Международных соревнованиях «Дети Азии» работают более 600 волонтеров – людей разного возраста и социального положения, которые приехали в наш регион за свой счет, чтобы помочь в организации и проведении соревнований. Корреспондент «Комсомолки» выяснил, почему люди бескорыстно работают на состязаниях и что они получают взамен.

Как отбирали волонтеров на «Детей Азии»

На состязания «Дети Азии» в Кузбасс приехали более тысячи спортсменов из 10 стран, а зрителями стали десятки тысяч (только церемонию открытия посетили пять тысяч человек). Всех их необходимо координировать, направлять, в случае необходимости оказать помощь. Как раз этой работой занимаются волонтеры.

Заявку на участие в играх «Дети Азии» в качестве добровольца мог подать любой желающий. По словам куратора волонтерского корпуса в Кемерове Анастасии Федоровой, работать волонтерами на турнире захотели порядка 1 600 человек. Всем им пришлось пройти отбор: учитывался опыт в добровольчестве и, в частности, спортивных турнирах, знание кодекса волонтера, английского языка, стрессоустойчивость и другие личные качества. В итоге в Кузбасс было приглашено 650 добровольцев.

- Впервые в истории «Детей Азии» соревнования проходят сразу на четырех территориях, поэтому у нас сложная логистика. Команды приехали в Кемерово, пожили здесь несколько дней до открытия, потом разъехались в города проведения соревнований, а сейчас они вернутся в Кемерово на закрытие, - рассказала Анастасия Федорова.

Куратор волонтерского корпуса игр «Дети Азии» в Кемерове Анастасия Федорова. Фото из личного архива.

Именно поэтому важно было четко распределить обязанности и обучить волонтеров. Это было сделано заранее. Те добровольцы, кто знает английский язык, были определены на кураторство иностранных спортсменов – атташе сопровождают делегации по городу, решают все возникающие вопросы. Тех, у кого есть опыт участия в соревнованиях или они сами спортсмены, ставили на спортивные объекты. У кого опыт маленький, но они любят петь, танцевать, определяли в волонтеров «гостеприимства»: они встречают спортсменов в аэропортах, «зажигают» на спортивных объектах, создают атмосферу праздника.

Волонтеры создают настроение праздника. Фото: пресс-центр «Дети Азии»

Посмотреть страну и набраться опыта

Основной поток волонтеров – это молодежь. Для них добровольчество - это шанс попутешествовать по стране, обрести новых друзей и внести свой вклад в большое событие. Обычно волонтеры, участвующие в крупных мероприятиях, платят только за проезд, а питание, проживание, экипировка предоставляются им бесплатно. Кроме того, для волонтеров часто проводят экскурсии по знаковым объектам – так что у добровольцев есть возможность не просто поработать, но и отдохнуть и поближе познакомиться с историей и культурой региона.

В Кузбасс приехали волонтеры из разных уголков страны: Москвы, Свердловской области, Якутии, Приморского края (всего 18 регионов). Есть и иностранцы – несколько парней из Ирака и Омана. Молодые люди принимали участие в летних играх «Дети Азии» во Владивостоке и после этого загорелись желанием побывать на зимних. Еще бы! Как уверяют иностранцы, в России самые красивые в мире девушки, необыкновенная природа и неповторимый колорит. А еще снег! Увидеть и потрогать его было большой мечтой Масуда из Омана. Поэтому молодого человека определили работать в лыжный комплекс «Снежный».

Волонтер спортивных игр «Дети Азии» в Кузбассе Масуд из Омана. Фото: пресс-центр «Дети Азии»

Впрочем, яркие впечатления от Кузбасса получают не только иностранцы, но и российские волонтеры. Когда бы еще они смогли побывать в шахте (реконструкция угольного забоя в музее-заповеднике «Красная горка»), увидеть красоты Шерегеша и Междуреченска, покататься на горных лыжах, познакомится с самобытной шорской культурой.

А вот для 19-летнего Данилы Шипицы добровольчество это не только шанс получить незабываемые эмоции, но и возможность приобрести опыт. Сам юноша из Брянска, последние годы живет в Москве, куда его пригласили в футбольную школу команды «Динамо». Профессиональный футболист, студент Российского университета спорта в будущем хочет работать в Олимпийском комитете. Поэтому, когда в вузе предложили отправиться на турнир «Дети Азии», Данил Шипица, не раздумывая, согласился. Не остановило его и то, что ехать придется в Сибирь. Правда, готовился он к температуре -20 градусов, а оказалось, что в Кузбассе не холоднее, чем в Москве.

- Я скоро заканчиваю обучение, и мне надо набираться опыта, готовить резюме, чтобы пойти работать в Олимпийский комитет России. Участие в Международных соревнованиях в качестве добровольца как раз дает такую возможность, - рассказал Данил Шипица, - Мне здесь все нравится, кормят хорошо, очень много знакомых среди спортсменов. Чувствую себя комфортно, поскольку знаю всю «кухню» изнутри и понимаю, как надо работать.

Фото: пресс-центр «Дети Азии»

«Серебряные» волонтеры

В волонтерском движении принимает участие не только молодежь, но и люди старшего возраста. Их называют красиво - «серебряные» волонтеры. «Серебряные» волонтеры - это те, кто уже вырастил детей, вышел на пенсию и имеет много свободного времени. Для них добровольчество - это не только шанс путешествовать, но и возможность чувствовать себя нужными.

74-летняя Мария Давыденко – самая старшая участница «Детей Азии». Она приехала в Кузбасс из Абакана. Мария рассказала, что в волонтерском движении уже пять лет. В 2011 году она потеряла мужа, вернулась из Чебоксар, где жила, на родину в Хакасию и начала жить заново. Как и многие другие, стала посещать объединения и мероприятия для людей старшего возраста. Однажды на лекции о странах оказалось, что она – а по образованию Мария географ - знает больше, чем выступающий. Так закрутилось, что вскоре Мария сама начала читать лекции, потом стала гидом... а через несколько лет поняла, что может работать добровольцем не только в родном городе, но и за его пределами.

«Дети Азии» в Кузбассе - далеко не первый проект, в котором Мария Давыденко принимает участие. До этого были поездки в Нижний Новгород, Казань, Мурманск и участие как в масштабных проектах, таких как 800-летие города, так и в локальных – реставрация здания.

- Если бы муж был жив, я, наверное, была бы с ним. Я домашний человек. А так как его нет... Сейчас уже не могу сидеть дома. Добровольчество стало образом жизни. С удовольствием, пока меня берут, пока я нужна, я буду ездить, заниматься волонтерством, - рассказала она.

«Серебряные» волонтеры: Людмила Сущенко, Мария Давыденко и Вера Макаренко Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

У другого «серебряного» волонтера - Веры Макаренко из Тюмени – казалось бы, все есть: муж, дети, дача, но... привычка с детства быть в движении, вести активную жизнь взяла вверх. Два года назад Вера увидела в одном из торговых центров «Елку добра» и решила принять участие в акции. Купила кучу подарков девочке, которая просила на Новый год апельсины.

- И потом я подумала, а почему бы мне не заниматься добровольчеством. Я прошла учебу, мне выдали сертификат, волонтерскую книжку. И сейчас я участвую в спортивных, социальных мероприятиях, курирую группу «Милосердие» в своем городе, - рассказала Вера Макаренко.

Не все супергерои носят плащи

Людмила Сущенко - еще один удивительный волонтер, работающий на «Детях Азии» в Кузбассе. Она стояла у истоков добровольческого движения в Новосибирске. Сама себя она называет «самым старым» добровольцем на мероприятии и на вопрос: «Как вы пришли в добровольчество?», - отвечает, что никогда из него и не выходила. Воспитанная на идеалах тимуровцев и комсомольцев, она всегда принимала активное участие в общественной жизни. Тем более, что впоследствии и профессиональная деятельность располагала к этому – сначала учитель, а потом директор школы.

В 2014 году Людмила Сущенко увидела, что набирают добровольцев на Олимпиаду в Сочи, она бросила работу и полностью посвятила себя волонтерской деятельности. За плечами Людмилы участие в таких крупных проектах, как параолимпиада, ЧМ по футболу, Формула-1 (трижды!), WorldSkills. При этом она работает и в социальных сфере, например, бесплатно помогает готовить малообеспеченных и «трудных» детей к ЕГЭ и ОГЭ, консультирует в качестве психолога.

Людмила Сущенко стояла у истоков «серебряного» волонтерства в Новосибирске Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

- Кто-то живет внуками, семьей, домом, собачками, огородом - в этом им комфортно. Мы живем добровольчеством. Вот женщина в расцвете лет выходит на пенсию, дети выросли, кто-то уехал, внуки далеко или их нет. Чем заниматься? А если еще и близкий человек умер, то люди остаются в изоляции. А дальше апатия, депрессия, деменция, - рассказала Людмила Сущенко.

Сама она не просто занимается помощью другим, но еще и пропагандирует добровольчество и учит других быть волонтерами. Людмила Сущенко является послом федерального проекта «Молоды душой».

КСТАТИ

Президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов встретился в Кемерове с волонтерами игр «Дети Азии». Он вручил значки комитета Галие Нурутдиновой и Павлу Бондаренко – волонтерам, которые участвовали в Международных Играх «Дети Азии» в Якутске, Сахалине, Владивостоке и сейчас в Кузбассе.

Фото: пресс-центр «Дети Азии»

Владимир Максимов объявил об учреждении специального знака волонтера. Он будет вручаться с 2024 года добровольцам, которые принимали участие в трех и более Играх. Эта награда станет способом поощрения волонтеров в знак признания тем, кто вкладывает свое время, силы и посвящает свое свободное время развитию турнира.