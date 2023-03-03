В кузбасском городе снежной «лавиной» накрыло двух женщин

Фото: архив «КП» Фото: Вадим ПОПОВ

Кто-нибудь может себе представить, что в центре города можно попасть под самую настоящую лавину? Оказывается, бывает и такое. Сразу две жительницы кузбасского города Тайга оказались в самом центре снежной стихии. По счастливой случайности, обе отделались только испугом.

Произошло все на улице Савинова еще 24 февраля. Две женщины спокойно шли по дороге на одной из улиц города, как вдруг на них с крыши дома сошла снежная «лавина» и сбила их с ног. Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения, кадры с которой распространились в кузбасском сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Пострадавшие, судя по ролику, успели заметить надвигавшуюся угрозу, однако уйти от нее возможности не было, поэтому их накрыло снегом. На помощь женщинам подоспели прохожие: на ролике видно, что мужчина и женщина подбежали откуда-то неподалеку и помогли подняться. Что было в дальнейшем, неизвестно. Не уточняются и подробности о самочувствии пострадавших.

Поскольку видео распространилось лишь накануне, сегодня прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту инцидента. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о благоустройстве, в ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям владельца здания по своевременной очистке кровли от снега и наледи. Сейчас ситуация находится на контроле областной прокуратуры. По результатам проверки в случае необходимости будут приниматься меры прокурорского реагирования.

Также делом заинтересовались следственные органы региона. В областном управлении СК России уточнили, что пострадавшие - 73- и 76-летние жительницы Тайги, однако и здесь не рассказали, потребовалась ли помощь медиков женщинам. Ведомством организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают, кем осуществлялась очистка снега с крыши и в каком порядке шел процесс. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.