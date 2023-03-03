«Мы ехали побеждать»: сборная Урала стала чемпионом хоккейного турнира на Играх «Дети Азии» в Кузбассе

В Новокузнецке определились победители хоккейных финалов Международных игр «Дети Азии». Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Восьмой день II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» по праву можно назвать хоккейным. Сразу два главных матча прошли 3 марта на Арене Кузнецких металлургов в южной столице Кузбасса.

Золотая «бронза» дальневосточников

Первыми вышли на лед в матче за «бронзу» сборные Дальневосточного федерального округа и сборная Кузбасса. На трибунах земляки поддерживают любимую команду, но кузбассовцы отвечают взаимностью лишь после пропущенной шайбы, в середине первого периода счет сравнивает Дамир Атмагулов. Дальше равная борьба, но до перерыва Андрей Красовский снова выводит дальневосточников вперед.

- Во втором периоде мы попросту отпустили свои эмоции, - рассказал «КП» - Кемерово» уже после матча главный тренер сборной ДФО Евгений Кувенко, - и сделали всю игру.

Три безответные шайбы обеспечили гостям спокойный третий период, в котором шансов отличиться было предостаточно. Не хватило точности и хладнокровия.

- Но бились мальчишки, надо отдать должное, до конца, - прокомментировал матч министр спорта Кузбасса Сергей Мяус. - Четвертое место, считаю неплохим результатом, учитывая, что команда сформирована всего три месяца назад.

Команда Кузбасса играла со сборной Дальневосточного федерального округа. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Привет из русской Америки

Горячо болел за юных кузбассовцев и Сергей Цивилев Радовался единственному голу словно самому яркому и победному, искренне расстраивался, когда шайба пролетала мимо ворот. В раздевалке после игры глава региона, поблагодарив ребят и тренеров за самоотверженность, пожелал им удачи.

- Меня очень тронуло как человека, что наши мальчишки искренне переживали. Кто-то склонил голову, кто-то смахнул со щеки слезу, - поделился Сергей Цивилев. - Это говорит о том, что мальчишки растут и стремятся стать настоящими чемпионами. Такими как наши знаменитые воспитанники новокузнецкого хоккея Сергей Бобровский и Кирилл Капризов.

К слову оба во время матча поздравили юных хоккеистов Игр с участием в столь престижных соревнованиях. По видеосвязи прямо из-за океана, где выступают в НХЛ.

Вместе с земляками рад был видеть Кирилла и присутствовавший на хоккее, его отец Олег Капризов.

- А кажется, еще вчера возил сына на тренировки из нашего поселка Кузедеево в Новокузнецк, - признался «КП» - Кемерово» Олег Сергеевич.

После игры глава региона Сергей Цивилев поблагодарил ребят и тренеров за самоотверженность. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Вопреки прогнозам, на пути к традициям

В матче за хоккейное «золото» сошлись команды Уральского федерального округа и Сибирского СФО. Несмотря на то, что большинство хоккейных специалистов ставили на уральцев, первые два периода доминировали сибиряки. На шайбу Александра Степанова они ответили двумя голами Тимофея Фролова и Филиппа Морозова. Заключительная двадцатиминутка и... Родион Казанцев сравнял счет - 2:2. Впрочем в третьем периоде прогнозы знатоков оправдались – уральцы дожали сибиряков 4:2.

- Мы ехали сюда побеждать, - признался «КП» - Кемерово» главный тренер сборной УФО по хоккею Роман Кулевский.- У нас команда собрана со всех уральских регионов – Магнитогорска, Екатеринбурга, Челябинска, где хоккейные школы очень сильны..

Сергей Цивилев поздравил чемпионов и призеров «Детей Азии» по хоккею с успешным результатом, а все команды с яркой игрой.

- Зрелище сегодня превосходное, - поделилась с «Комсомолкой» своими впечатлениями новокузнечанка Олеся Мищенко, которая пришла на матч с мужем и сыном. - Хоккей - наша семейная любовь. На даче гоняем с соседями. Бьемся не на шутку. Приятно, что в город возвращаются славные традиции. Новая Арена просто шикарная. Маек прославленных хоккеистов на трибунах не хватает.

- Хоккейные свитера будут на трибунах обязательно, мы должны соответствовать лучшим традициям хоккея признался во время пресс - подхода к журналистам Сергей Цивилев. - Хоккей в Кузбассе, и частности в Новокузнецке ждет мощное развитие. В этом году мы открываем уникальную хоккейную Академию Вячеслава Фетисова. Скоро подпишем соответствующие документы. Методика Фетисова уникальна, она не имеет налогов в мире. Мы сделаем все, чтобы вернуть большой хоккей в Кузбасс. Главные победы у нас еще впереди! - подчеркнул Сергей Цивилев.