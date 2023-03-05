Сергей Цивилев: Мы вытащим детей Кузбасса из дома на спортивные площадки

Губернатор Кузбасса считает, что каждый ребенок в регионе должен заниматься спортом. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В субботу, 4 марта, во время общения с участниками лыжной Эстафеты дружбы в кемеровском спорткомплексе «Снежный», губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что дети региона должны больше заниматься спортом, а не сидеть в гаджетах.

- Мы раньше при каждом удобном случае бежали на улицу, играли в футбол, хоккей, искали себе активные занятия. Наша задача сейчас - вытащить детей из дома. И такие соревнования привлекают их! Посмотрите, сколько юных зрителей, их увлек спорт. После Игр «Дети Азии» мы ждем большой поток ребят в спортшколы и секции. В их распоряжении вся инфраструктура, подготовленная к международным соревнованиям, опытные тренеры. Наша задача, чтобы каждый ребенок в Кузбассе, без исключения, мог заниматься спортом, который ему нравится, - подчеркнул Сергей Цивилев.

На старт Эстафеты дружбы вышли 120 спортсменов. Юноши преодолели дистанцию в пять километров, девушки - три километра. Уникальность эстафеты в том, что команды состояли из лыжников разных регионов России. У девушек победу одержала команда «Березка»», у юношей – «Снежинка», среди участниц которой была и представительница Кузбасса.

- Юные лыжники разных стран и регионов России в единых командах завоевывали победу в честной борьбе, и полученные ими медали разъедутся по миру, как символ дружбы и теплых отношений, - пояснил Сергей Цивилев.

Присутствующий на турнире, серебряный призер сочинской Олимпиады по лыжным гонкам, главный судья «Детей Азии», кузбассовец Александр Бессмертных сравнил Международные игры с Олимпиадой.

- Здесь все так же проходит на очень высоком уровне: забеги, цветочная церемония, награждение. И подготовка детей на олимпийском уровне. Спасибо губернатору, что он привез Игры «Дети Азии» к нам в Кузбасс, это уникальная возможность для наших ребят участвовать в таких соревнованиях на своей земле.

Во время визита в лыжный комплекс «Снежный» Сергей Цивилев проинспектировал инфраструктуру стадиона, которую модернизировали к детским соревнованиям, обсудил с тренерами, что еще необходимо сделать для повышения качества тренировок кузбасских лыжников.