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Общество23 ноября 2022 11:30

В Кемерово изменятся цены на такси

Корректировка тарифов будет плавной

Фото: Shutterstock

В Кемерово таксопарки совместно с Яндексом приняли решение скорректировать тарифы на такси. Данные меры помогут партнерам компенсировать часть затрат на обслуживание авто и улучшить экономику поездок. Также это привлечет в систему больше таксистов, благодаря чему повышающий коэффициент в периоды высокого спроса будет срабатывать реже.

Корректировка тарифов будет плавной, чтобы спрос на поездки не упал, заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился.

Так, проезд по городу в тарифе "Эконом", если взять 12-минутную поездку длиной в шесть километров, будет стоить 129 рублей. Ранее пользователи платили за нее 122 рубля.

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