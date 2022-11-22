Производство тепличной зелени в Кузбассе выросло почти на четверть благодаря бережливым технологиям

Предприятие получает господдержку в рамках нацпроекта «Производительность труда». Фото: пресс-служба РЦК.

Один из крупнейших в регионе тепличных комплексов «Суховский» в Кемерове благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» повысил годовой объем урожайности тепличной зелени почти на четверть за счет модернизации теплиц по принципам бережливого производства. Теперь ежегодно предприятие сможет дополнительно выращивать 387 тысяч единиц салатной зелени.

- Мы поставили себе задачу - полностью обеспечивать потребности региона в свежей и натуральной продукции за счет местных сельхозпроизводителей. Сейчас этот показатель составляет более 45%. Нацпроект «Производительность труда» помогает кузбасским предприятиям выращивать свою продукцию быстрее, в больших объемах и при этом даже снижать себестоимость. Условия труда на предприятиях при этом тоже улучшаются, повышается уровень автоматизации всех процессов, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

При поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) тепличное хозяйство «Суховского», где выращивают салат и зелень, было модернизировано с применением бережливых решений. Замена специальных кассет для формовки саженцев на более вместительные позволила эффективнее использовать теплицы и на тех же площадях, что и раньше, выращивать уже на 20% больше салатной зелени. Сократилось и время на дезинфекцию теплиц, из-за которого выпуск продукции мог приостанавливаться в общей сложности на полтора месяца в год. Благодаря новым стандартам обработки тепличные площади почти не простаивают.

Сбор и упаковка готовой продукции тоже стали быстрее благодаря грамотной организации труда.

Более 20 сотрудников сельхозпредприятия прошли бесплатное обучение по повышению производительности труда и уже применяют новые компетенции на своих рабочих местах. Один из работников после обучения получил сертификат внутреннего тренера, сможет обучать основам бережливого производства своих коллег и продолжить рационализацию на производстве. В планах - применение бережливого подхода при выращивании тепличных овощей и рассады.