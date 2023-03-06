Добыча и вывоз угля из Кузбасса станет ключевым направлением в стратегии развития Сибири

Участники Красноярского экономического форума сделали ставку на уголь, газ и нефть. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Обсуждая формирование плана реализации стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года, участники Красноярского экономического форума, выступили интеллектуальным партнером и организатором стратегической сессии по кластерам «Нефть газ и уголь».

В рамках кластера «Уголь» предполагается реализация инвестиционных проектов по перспективным направлениям развития в области угольной промышленности. Речь идет о добычи и обогащении энергетических и коксующихся углей. Прежде всего, это касается Кузбасса, где добывают более 60 % всего российского угля. Ежесуточно регион отправляет потребителям, часть которых находится в сибирских регионах, до 9 тысяч вагонов топлива. Годовая погрузка на железнодорожных станция Кемеровской области в минувшем году превысила 243 млн тонн. Существенно нарастили добычу «черного золота» в последние годы также в республике Хакасия, в Иркутской и Новосибирской областях.

- Естественно, что под вывоз угля существует необходимость расширения железнодорожной инфраструктуры, модернизация которой сейчас активно идет на дорогах востока, обновляется как Транссиб так и Байкало-Амурская магистраль, - отметили участникИ форума.

- Большое внимание на стратегической сессии по формированию плана реализации стратегии социально-экономического развития мы уделили перспективе глубокой переработки угля. С учетом текущей рыночной конъюнктуры эксперты рабочей группы, созданной при комитете Государственной думы РФ по энергетике, определили ряд перспективных направлений в этой области. В том числе производство сорбентов, углеродных моноволокон и гуминовых веществ. В Федеральном исследовательском центре угля и углехимии СО РАН разработаны соответствующие технологии. Следующий шаг - это разработка технико-экономических обоснований по каждому направлению и привлечение инвесторов. После подтверждения экономической эффективности мы предложим включить эти проекты в план реализации стратегии», - прокомментировал работу сессии генеральный директор АО «Кузбасский технопарк» Евгений Востриков.

Кузбасский депутат, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по энергетике Дмитрий Исламов напомнил участникам форума, что крупные станции эффективны на угле, а коммунальный сектор нужно переводить на газ или электроотопление.

- Важным инструментом здесь являются топливно-энергетические балансы. Еще очень важный вопрос - глубокая переработка углеводородов, в том числе угля. Все ценные предложения будут направлены в Минэкономразвития России для включения в план реализации стратегии развития Сибири, - сообщил парламентарий.

Как стало известно «КП»-Кемерово», в рамках кластера «Нефть и газ» запланирована реализация инвестиционных проектов по перспективным направлениям развития в области добычи нефти и газа, а также в сфере нефтехимических производств.

- Развитие газовых месторождений и соответствующей инфраструктуры в Красноярском крае, Иркутской, Омской и Томской областях позволят стимулировать повышение качества жизни населения, а развитие производств по глубокой переработке нефти и газа - удовлетворить внутренний спрос на продукты нефтехимии, - отметил на площадке КЭФ - 2023 директор департамента регионального развития Минэкономразвития России Виталий Алтабаев.