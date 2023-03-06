В Кузбассе мужчина расстрелял мать бывшей возлюбленной и сам погиб в пожаре

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Новокузнецке мужчина узнал об измене бывшей сожительницы, чуть не застрелил ее мать и устроил пожар в квартире, в котором сам и погиб. Подробности криминальной истории узнал корреспондент «Комсомолки».

Известно, что днем в воскресенье, 5 марта, 65-летний мужчина пришел к своей возлюбленной в квартиру на улице Советской Армии. Как уверяют местные жители, новокузнечанин узнал об измене бывшей сожительницы, и им двигала жажда мести. Явился мужчина не с пустыми руками, а самодельным оружием и горючей жидкостью. Дома молодой женщины не оказалось, а была только ее 70-летняя мать. Разъяренного мужчину это не остановило, и он выстрелил в пожилую женщину. Что произошло после этого, пока точно не понятно, но в квартире начался пожар, а сам новокузнечанин, по словам жильцов, вылетел через дверь. На кадрах, опубликованных в соцсетях, виден обгоревший мужчина, лежащий на лестничной площадке в подъезде. Очевидцы считают, что у стрелка была граната, и в квартире произошел взрыв, так как на улице нашли осколки от выбитого окна.

На кадрах видно, как из окон квартиры на втором этаже валит густой черный дым. Фото: телеграм-канал GorodAd

Прибывшие на место пожара спасатели потушили огонь, после чего нашли тело самого мужчины, а также пожилую хозяйку квартиры – она была госпитализирована с ожогами. По данным СК РФ по Кемеровской области, предварительной причиной возгорания стала неизвестная горючая жидкость, которую новокузнечанин принес с собой.

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

После ЧП было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом). Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Назначены экспертизы, которые определят причину смерти новокузнечанина, тяжесть вреда, причиненного здоровью 70-летней женщины и точную причину пожара.