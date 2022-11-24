Шаг в прошлое

Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

Ностальгируете по Советскому Союзу? Хотите еще раз вспомнить свою юность или узнать, как жили в молодости ваши родители, бабушки-дедушки? Тогда вам прямая дорога на выставку «Назад в СССР», которая сейчас проходит в новокузнецком музее-заповеднике «Кузнецкая крепость».

Выставка из фондов музея и частных коллекций приурочена к проведению II Международного конгресса коллекционеров разных направлений, посвященного 100-летию образования СССР и Пионерии и 105-летию Комсомола.

В экспозицию вошли образцы мебели, бытовых вещей советской эпохи, печатной продукции. Каждый из уголков экспозиции раскрывает свою тему: один из них посвящен школьным годам; другой - периодике, которую читали и взрослые, и дети; третий затрагивает тему торговли.

Экспозиция дополнена иллюстрациями плакатов, картой Советского Союза и текстом Гимна.

Организаторы старались передать атмосферу тех времен, чтобы рассказать современным школьникам, какие предметы изучали их сверстники в 1960-1980-х годах, какими были наглядные пособия в эпоху без компьютеров, какие увлечения были у тогдашней молодежи и много других моментов, складывающихся в общую картину быта советской эпохи.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник-пятница с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье с 10.00 до 17.00

Цена билетов: от 50 рублей