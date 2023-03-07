Встреча с «принцем из Саудовской Аравии» лишила новокузнечанку 150 тысяч рублей

Чтобы обмануть жительницу Кузбасса мошенник примерил на себя маску арабского принца. Фото: Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сразу после новогодних праздников миловидная жительница Орджоникидзевского района Новокузнецка 43 лет, в поисках единственного и неповторимого, познакомилась в соцсетях с мужчиной, назвавшимся восточным принцем из Саудовской Аравии. Свой безупречный русский язык он объяснил тем, что в молодости закончил российский вуз в Москве. Кавалер, рассказывая о своем происхождении, хвастался несметными богатствами его королевской семьи. Сибирячка тут же пригласила принца к себе в гости.

- Приезжай милый скорее, - писала она ему на страницах соцсети, - побудем у меня, а потом переедем к тебе на родину.

Наследник престола, согласившись, пообещал в тот же день купить билеты на самолет. Новокузнечанка была на седьмом небе от счастья. Тут же обзвонила с радостной вестью всех подружек и родителей.

- Вот оно счастье, - думала новокузнечанка, уже, представляя себе, как будет плавать в шикарном бассейне во дворе восточного замка и примерять дорогое колье из бриллиантов. Но «принц» вечером мечты жительницы Кузбасса отложил.

- Денег не хватает на билет, - искренне написал он возлюбленной, - все счета в банках на депозите, снять некоторое время не смогу. Выручай, милая.

И конечно, новокузнечанка, находившаяся в полной эйфории, без раздумий перевела на указанный принцем счет 150 тысяч рублей.

- Впрочем, мошенник надеялся обогатиться за счет доверчивой сибирячки еще на 11 тысяч рублей, которые он попросил у женщины дополнительно, якобы для оплаты страховки на перелет. Но женщина, наконец, прозрела. Ее гнев вызвала, как она позже призналась, чрезмерная наглость ухажера из «Саудовской Аравии». Написала заявление в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В ходе расследования уже стало известно, что номер телефона «принца» зарегистрирован в Подмосковье, - сообщили «КП» - Кемерово" в ГУ МВД по Кемеровской области.

В правоохранительных органах не исключают что это не первая романтическая история с участием афериста, который раньше в подобных случаях, возможно, успел примерить на себя королевские образы других государств планеты.