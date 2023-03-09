В этом году в Новокузнецке отремонтируют историческую улицу Ленина

Улицу Ленина в Новокузнецке отремонтируют по программе "Безопасные и качественные дороги". Фото : мэрия Новокузнецка

В Новокузнецке до конца текущего года отремонтируют трехкилометровый участок улицы Ленина. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр города Сергей Кузнецов. Он уточнил, что ремонт станет хорошим подарком горожанам в нынешний 405-й юбилей Новокузнецка. Он будет выполнен в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Улица - одна из самых возрастных в городе, ей уже 93 года. Ее протяженность - пять километров. До конца текущего года отремонтировано будет три километра, т.е. большая ее часть. Данный участок уже перекрыт, до конца весны коммунальные службы заменят здесь водо- и теплоснабжение, все жизненно важные инженерные коммуникации.

- Работы продлятся до конца мая, после чего к непосредственной реконструкции улицы приступят уже дорожные службы. Для начала им предстоит срезать старое асфальтобетонное покрытие, уложить выравнивающий слой, вывести люки колодцев на отметку проезжей части, заменить бортовые камни, составить газон возле них, заменить и восстановить газон вдоль бортовых камней, покрыть асфальтом тротуары. После этого на улице Ленина начнется ремонт проезжей части, - уточнил Сергей Кузнецов.

Общая площадь ремонта на улице Ленина составит свыше 38,5 тысячи квадратных метров.

- С 4 марта по 31 мая движение по улице Ленина в сторону Орджоникидзевского района на участке от Грибоедова до Петракова будет полностью закрыто для транспорта, кроме трамваев. Изменят свой путь и городские автобусы, - сообщили «КП»-Кемерово» в мэрии Новокузнецка.

В администрации города уточнили, что маршрут №8 от остановки Советская площадь будет уходить на Обнорского, затем на проезд Технический до остановки «30 квартал». Далее, как и прежде, по Ленина до Советской площади. Все остановки при этом сохраняются. Маршруты №23, 88, 345 весной будут курсировать в сторону Орджоникидзевского района от остановки «Советская площадь» по улице Обнорского, проезду Техническому и далее по маршруту, также с выполнением всех существующих остановок.

- Мы просим водителей обращать внимание на временные знаки дорожного движения и заранее планировать поездки, учитывая дорожные условия, - напомнили в городской мэрии.

Дополнительную информацию о работе городского общественного транспорта Новокузнецка в администрации Новокузнецка просят уточнять по телефону горячей линии МКУ ЦДС 740-195 и 8-800-600-47-70 (звонок по РФ бесплатный).