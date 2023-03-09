Феномен человеческой цивилизации

Фото: Кузбасский центр искусств.

Музей-заповедник «Томская Писаница» представляет выставку «Референсы сознания. От наскального искусства до Digital-Art», экспонатами которой стали коллекции живописи и графики сибирской неоархаики (археоарта) из фондов музея и личных архивов художников Андрея Дрозда и Марины Коломеец. В выставке также участвуют работы художников из Горно-Алтайска, Кемерова, Москвы, Бельгии.

Экспозиция является опытом исследования отправных точек в творчестве древних и современных художников, трансформации традиции восприятия окружающего мира, в которой последовательно задействованы природа, древнее искусство, современный художник, зритель. Посетитель выставки путешествует вдоль непрерывной линии перерождения сцен и сюжетов, наблюдая развитие и совершенствование искусства как феномена человеческой цивилизации.

Выставка открывает серию художественных проектов «Томской Писаницы», направленных на сохранение древнего искусства путем его популяризации, донесения до широкой аудитории значимости наскальных изображений как яркого свидетельства мировоззрения и культуры древнего населения Кузбасса.

Проект реализуется в выставочном зале Кузбасского центра искусств - единственном пространстве в городе Кемерово, которое на сегодняшний день позволяет реализовать выставочные проекты с широким применением мультимедиа-технологий.

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6, т.: (384-2) 75-07-88

Время работы: ежедневно с 11.00 до 20.00

Цена билетов: от 250 до 300 рублей