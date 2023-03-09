Сергей Цивилев: Двери новых спортивных объектов открыты для всех кузбассовцев

Спортивное наследие "Детей Азии" остается жителям Кузбасса: Фото пресс- служба администрации Правительства Кузбасса

Инфраструктурой, которая была построена или модернизирована к II зимним Международным спортивным играм «Дети Азии» в четырех территориях - Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе, могут пользоваться профессиональные спортсмены и все жители региона. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Для любителей керлинга прекрасно подойдет созданный для «Детей Азии» спорткомплекс «Сосновый» Этим новым для Кузбасса видом спорта уже увлеклось более 500 человек, в том числе 35 тренируются в группе начальной подготовки. Здесь же хоккеем и фигурным катанием занимаются более 170 ребят. В вечернее время ледовый спортивный комплекс используется для регулярных тренировок и соревнований любительских команд «Ночной Хоккейной Лиги». Сотни кемеровчан катаются в «Сосновом» на коньках и занимаются в современном тренажерном зале.

- В Ледовом дворце «Кузбасс» есть все возможности для занятий конькобежным спортом. Для детей с семи лет секция работает бесплатно. В ЛДК продолжают работать: зал кардиотренировок, тренажерный и беговой залы, бассейн, а также спортивные школы по подводному спорту, водному поло, триатлону, футболу и мини-футболу, - рассказали «КП» - Кемерово в пресс-службе администрации Правительства региона.

В Новокузнецке специально к Играм капитально отремонтировали здание «Арены Кузнецких металлургов». Дворец спорта полностью соответствует всем регламентам Континентальной хоккейной лиги. Сейчас в отделении по хоккею занимаются более 800 мальчишек и девчонок из СШОР «Металлург». С нового учебного года на арене также запланированы тренировки отделения по фигурному катанию на коньках и спортшколы по вольной борьбе им. А.Г. Смолянинова.

В Междуреченске на горнолыжном комплексе «Югус» благодаря подготовке к Играм полностью реконструированы учебные трамплины. В планах - дальнейшая реконструкция самого большого трамплина К-90 м. Новые канатно-кресельная дорога, модульные здания, отремонтирован Центр зимних видов спорта.

- Все это будет способствовать развитию инфраструктуры спортивно-туристического комплекса «Югус», в том числе спортивной школы по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, которая базируется в Междуреченске, сообщили в администрации Междуреченского городского округа.

В Таштагольском районе на горе Туманной, где проходили во время Международных Игр соревнования по сноуборду и фристайлу для подъема лыжников построили новую километровую канатно-кресельную дорогу. Обновленной горнолыжной инфраструктурой теперь пользуются любители активного образа жизни и спортсмены таштагольской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту.

- В школе занимаются 310 человек, из которых 192 имеют спортивные разряды, в том числе двое – кандидаты в мастера спорта, - пояснили в администрации Таштагольского муниципального района.

- Кузбасс признан одним из самых спортивных регионов России. Наша инфраструктура, самые современные спортивные комплексы позволяют принимать, в том числе международные соревнования. Важно, что эти объекты мирового уровня будут использоваться в дальнейшем не только для проведения состязаний и тренировок профессионалов, но и для занятий спортом всех желающих кузбассовцев», - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.