«Ростелеком» построил 10 базовых станций по проекту УЦН 2.0 в Кузбассе

Проект охватил пять муниципальных округов Кузбасса. Фото: Ростелеком.

«Ростелеком» продолжает реализацию федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) в Кемеровской области. Десять базовых станций мобильной связи уже работают в малых населенных пунктах области с числом жителей от 100 до 500 человек.

Проект охватил пять муниципальных округов Кузбасса: пять станций построены в Мариинском муниципалитете, две работают в Крапивинском округе, еще по одной базовой станции появились в Топкинском, Юргинском и Таштагольском муниципальных округах. Мобильная голосовая связь четвертого поколения (4G/LTE) и скоростной беспроводной интернет появились более чем у четырех тысяч жителей малых сел региона.

- Доступная качественная связь, скоростной интернет сегодня уже являются базовыми потребностями. Для нас проект устранения цифрового неравенства – это прежде всего важный шаг, направленный на повышение качества жизни людей. Так 100 жителям деревни Куркули Мариинского округа теперь доступна не только надежная мобильная связь, но и современные цифровые сервисы, — комментирует Алексей Михайлов, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком».

Проект УЦН 2.0 реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и федеральный оператор ПАО «Ростелеком». В качестве центра компетенций в проекте участвует оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома»). В его сферу входит согласование проектного решения, оформление задания для подрядчиков, планирование архитектуры сети и поставка оборудования для строительства.

- Обеспечение жителей Кузбасса качественной связью и интернетом – важный шаг в развитии региона. Сегодня необходимо, чтобы жители имели доступ к нужным, в том числе государственным электронным сервисам. Поэтому министерство ведет широкомасштабную работу по строительству новых базовых станций и сетей для населенных пунктов, в которых не было связи, чтобы селяне могли учиться и работать в онлайн-режиме, совершать покупки, иметь доступ к электронным библиотекам и галереям наравне с городскими жителями, — отметил Максим Садиков, министр цифрового развития и связи Кузбасса.

В 2021 году проект охватил 14 муниципальных округов Кемеровской области, «Ростелеком» построил 25 базовых станций. Всего по проекту УЦН 2.0 федеральный оператор до 2030 года обеспечит мобильной связью более 24 тысяч населенных пунктов по всей стране.