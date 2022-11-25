Житель Кузбасса подделал паспорт, чтобы купить крупную партию наркотиков

Фото: архив "КП" Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Драгдилеру из Междуреченска придется провести следующие 19 лет в колонии. Мужчина очень старался сделать все, чтобы не понести наказание за торговлю наркотиками и даже подделал паспорт, однако правоохранителям все равно удалось поймать торговца.

Как рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области, оперативники задержали 39-летего жителя Междуреченска, подозреваемого в торговле наркотиками, в сентябре 2020 года. При себе у мужчины был телефон, в котором полицейские нашли адреса и фотографии «закладок» с запрещенными веществам. Дальше – больше: оказалось, драгдилер оборудовал четыре тайника с наркотиками – все они также были обнаружены. А в квартире у мужчины хранились прекурсоры (это вещества, которые используются при производстве и переработке зелья), электронные весы, упаковочный материал и фальшивый паспорт на чужое имя. Как позже выяснили следователи, мужчина нашел документ, вклеил туда свое фото, а затем получил по нему в транспортной компании посылку. Внутри коробки находилась крупная партия зелья. Часть наркотиков междуреченец успел продать через «закладки», а остальную нашли и изъяли полицейские.

Фото: ГУ МВД по Кемервоской области

Фото: ГУ МВД по Кемервоской области

В итоге на мужчину завели уголовное дело сразу по нескольким статьям: ч. 30 ст. 30 УК РФ — ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», ст. 228.3 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ», и ч. 2 и 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

Междуреченский городской суд признал наркоторговца виновным и приговорил к 19 годам 2 месяцам лишения свободы.