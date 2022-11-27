Кузбассовцам напомнили температурные нормативы в квартирах во время сильных морозов

В морозы многие смиряются с тем, что дома становится холодно. Но температурные нормативы никто не отменял. Фото: Александр ГЛУЗ

Кузбасские энергетики из-за морозной погоды повысили температуру уходящего к потребителям теплоносителя выше ста градусов. Например, в Кемерове температура задана на уровне 108 градусов. Это сделано для того, чтобы с учетом транспортировки по тепловым магистралям, а это могут быть десятки километров, горячая вода до потребителей дошла необходимой температуры и в жилье кузбассовцев было тепло. Ведь в любую погоду, даже в сильные морозы, температура воздуха в помещениях допускается в следующих значениях:

- гостиная и столовая (кухня) - от +19 до +23;

- угловая комната - от +22 до +26;

- санузел и ванная комната - от +18 до +28;

- гардеробная, кладовая и коридор - от +14 до +20.

- Ночью - с 00.00 и до 5.00 - допустимо снижение температуры, но не более чем на три градуса от норматива, - отметили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Регулирование температуры по стоякам отопления и в системе горячего водоснабжения происходит в тепловом узле, которые есть в каждом многоэтажном доме. И это уже зона ответственности управляющей компании.

Поэтому если ощущаете, что в квартире очень жарко или слишком холодно - первым делом обращайтесь в обслуживающую дом управляющую компанию, в руках специалистов которой и находится терморегулятор. Они или сами устранят проблему, или (если не могут) вызовут работников теплоснабжающей организации.

Если же меры не будут приняты, тогда звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу города, а кемеровчане еще могут оставить жалобу и в МБУ «Жилкомцентр» - (384-2) 31-23-32.

Кстати, ранее «КП»-Кемерово» сообщала, как долго в Кузбассе будут стоять морозы и при какой температуре школьникам можно не ходить на занятия.