В Кузбассе с 1 декабря вырастет плата за коммунальные услуги

Коммунальные услуги в среднем по Кемеровской области вырастут на 9%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе с 1 декабря увеличится плата за коммунальные услуги. Об этом сообщил председатель Региональной энергетической комиссии Кузбасса Дмитрий Малюта.

Он объяснил, что повышение стоимости тарифов произойдет в связи с постановлением правительства РФ. Увеличение коснется оплаты на предоставление услуг на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение (включая уголь для печного отопления), электро-, газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами.

В Кемерове, Белове и Прокопьевске коммунальные платежи увеличатся до 15%, во всех остальных муниципальных образованиях не более чем на 12%.

- Коммунальные услуги в среднем по Кемеровской области вырастут на 9%. Возможны отклонения, которые определены нормативными документами и составляют 3%, то есть для основных территорий Кузбасса максимальное увеличение составит не более 12%. Это не касается городов Кемерово, Белово и Прокопьевска, которые решениями Правительства Российской Федерации отнесены к ценовым зонам теплоснабжения. В этих городах коммунальные услуги могут увеличиться до 15%, - объяснил председатель Региональной энергетической комиссии Кузбасса Дмитрий Малюта.

При этом социальные льготы и меры поддержки как федеральные, так и региональные сохранятся в полном объеме. За консультациями жители могут обратиться в органы соцзащиты.

В РЭК пояснили, что повышение платы за коммунальные услуги «позволит в дальнейшем не изменять тарифы до июля 2024 года». То есть никаких изменений тарифов и платежей за коммунальные услуги в течение полутора лет не будет.

Напомним, что тарифы на услуги ЖКХ в Кузбассе меняли в июле этого года. Тогда, в частности, подорожали предоставляемые услуги за горячее водоснабжение и отопление.