Россияне собрали четыре тонны продуктов для одиноких мам и многодетных семей из Кемеровской области

Почти четыре тонны продуктов собрали жители России для нуждающихся семей с детьми и одиноких мам из Кемерово и других городов Кемеровской области. Акция «Корзины доброты» была приурочена ко Дню матери, который в этом году отмечался 27 ноября. Всероссийский онлайн-сбор продовольственной помощи организовали ретейлер X5 Group и банк еды «Русь».

Акция проходила с 31 октября по 25 ноября. Принять в ней участие мог любой желающий. Для этого достаточно было пожертвовать на сайте корзинадоброты.рф любую сумму, начиная от 150 рублей. На собранные неравнодушными людьми деньги организаторы акции закупали продукты с длительным сроком хранения, рекомендованные для полноценного питания. В «Корзину доброты» вошли растительное масло, молоко, сухофрукты, крупы, мясные и овощные консервы, какао, чай, сахар, печенье и многое другое. В финале акции компания X5 Group увеличила объем собранной помощи на 30%.

В итоге меньше чем за месяц россияне собрали почти четыре тонны продуктов. Из них волонтеры банка еды «Русь» собрали 700 продуктовых наборов для нуждающихся. Продовольственную помощь раздали через Кемеровскую епархию. Наборы получили семьи с детьми и одинокие мамы из Кемерово, Белово, Прокопьевска и Ленинск-Кузнецкого.

«Благодаря таким акциям, как продовольственный марафон «Корзина доброты», получается порадовать многие нуждающиеся семьи, - отметила специалист по инновационному развитию Отдела социального служения и благотворительности Кемеровской Епархии Елена Ушатая. - Как говорят наши подопечные, когда наступают тяжелые дни, обязательно поступают продуктовые наборы, которые очень выручают и снимают потребность залезать в новые кредиты».

По словам социального работника Сергея Даньшина, Храм Вознесения Христова города Белово заботится о 50 многодетных семьях. Из них почти половина – неполные, где мамы в одиночку обеспечивают своих детей.

«Они проживают в городе Белово и Беловском районе. У многих больше шести детей. Любая помощь, особенно продуктовая, дает надежду этим семьям, что они кому-то нужны. Продовольственные марафоны - это большая поддержка», – считает Сергей Даньшин.

Компания X5 Group и банк еды «Русь» впервые запустили социальный проект «Корзина доброты» в 2015 году. С тех пор помощь получили миллионы нуждающихся по всей стране. X5 стала первым российским ретейлером, создавшим в своих магазинах инфраструктуру для оказания продовольственной поддержки по технологии фуддрайв (food drive). Сегодня покупатели могут пожертвовать средства онлайн или сами приобрести продукты и прямо в магазине отдать их волонтерам банка еды «Русь». Оказать поддержку деньгами и продовольствием можно не только нуждающимся людям, но и бездомным животным.