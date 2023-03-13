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Общество13 марта 2023 6:10

Школьница из Кузбасса стала «Мисс достояние России»

Алина Вебер очаровала жюри конкурса своей сибирской красотой
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Алина Вебер из Кузбасс стала юным дарованием России

Алина Вебер из Кузбасс стала юным дарованием России

Ученица шестого класса общеобразовательной школы № 72 Прокопьевска Алина Вебер в возрастной категории «Miss Tееn» - «Подростки» национального конкурса красоты «Золотая корона России-2023» получила титул «Мисс Достояние России». Конкурс проходил в Ярославле, его участниками стали более 30 финалистов со всей России.

В родном городе Алину встречали как настоящую королеву. С победой ее поздравил мэр Прокопьевска Максим Шкарабейников, и, конечно, учителя и одноклассники.

- Алина - умница! Она у нас круглая отличница. На уроках всегда собрана, внимательна. Очень творческая, разностороння девочка. Ей одинаково легко даются точные предметы и гуманитарные. Она усиленно учит английский язык, и уже два года занимается в новокузнецкой модельной школе, - рассказала «КП» - Кемерово», учитель психологии, классный руководитель Алины Светлана Животова.

По случаю высокого титула Алины, в родном классе устроили чаепитие, с конфетами, тортом, печеньями. Одноклассники с удовольствием расспрашивали девочку о подробностях ее участия в конкурсе.

Сама Алина призналась друзьям, что и она, и ее родители, были очень счастливы, когда организаторы по условиям кастинга в Новокузнецке выбрали ее в финал.

- Мы очень верили в Алину, ведь она не просто красивая, яркая, но и очень умная. И она настоящая сибирячка, жительница Кузбасса. А наши девочки, девушки и женщины самые красивые в мире, - живо реагировали кузбассовцы в соцсетях на победу Алины во Всероссийском конкурсе красоты.

Напомним, «Золотая корона России» - общероссийский конкурс красоты среди взрослых, детей и подростков от 6 до 50+ лет. Задачами мероприятия организаторы называют пропаганду здорового образа жизни, представление разнообразия этнических культур России, объединение народностей, населяющих нашу страну.

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