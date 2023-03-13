Школьница из Кузбасса стала «Мисс достояние России»

Алина Вебер из Кузбасс стала юным дарованием России

Ученица шестого класса общеобразовательной школы № 72 Прокопьевска Алина Вебер в возрастной категории «Miss Tееn» - «Подростки» национального конкурса красоты «Золотая корона России-2023» получила титул «Мисс Достояние России». Конкурс проходил в Ярославле, его участниками стали более 30 финалистов со всей России.

В родном городе Алину встречали как настоящую королеву. С победой ее поздравил мэр Прокопьевска Максим Шкарабейников, и, конечно, учителя и одноклассники.

- Алина - умница! Она у нас круглая отличница. На уроках всегда собрана, внимательна. Очень творческая, разностороння девочка. Ей одинаково легко даются точные предметы и гуманитарные. Она усиленно учит английский язык, и уже два года занимается в новокузнецкой модельной школе, - рассказала «КП» - Кемерово», учитель психологии, классный руководитель Алины Светлана Животова.

По случаю высокого титула Алины, в родном классе устроили чаепитие, с конфетами, тортом, печеньями. Одноклассники с удовольствием расспрашивали девочку о подробностях ее участия в конкурсе.

Сама Алина призналась друзьям, что и она, и ее родители, были очень счастливы, когда организаторы по условиям кастинга в Новокузнецке выбрали ее в финал.

- Мы очень верили в Алину, ведь она не просто красивая, яркая, но и очень умная. И она настоящая сибирячка, жительница Кузбасса. А наши девочки, девушки и женщины самые красивые в мире, - живо реагировали кузбассовцы в соцсетях на победу Алины во Всероссийском конкурсе красоты.

Напомним, «Золотая корона России» - общероссийский конкурс красоты среди взрослых, детей и подростков от 6 до 50+ лет. Задачами мероприятия организаторы называют пропаганду здорового образа жизни, представление разнообразия этнических культур России, объединение народностей, населяющих нашу страну.