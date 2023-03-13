В Кузбассе ожидаются перепады температур от -20 до +5

Фото: архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Кузбассовцев на предстоящей неделе ждет ясная погода без осадков. Об этом сообщается на сайте Кемеровского гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, в начале недели в Кузбассе утихнет ветер, бушевавший всю прошлую неделю. Прогнозируется ясная погода, без осадков. Ночные температуры будут в пределах -11 … -13 градусов, однако местами похолодает до -20 градусов. Днем столбики термометров будут повышаться до положительных отметок.

Так, во вторник, 14 марта, ночью ожидается -11 … -13 градусов, днем 0... +2. Ветер будет юго-западный 2-7 метров в секунду. Преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.

В среду, 15 марта, ночные температуры составят -13...-15, в низких местах -18... -20, днем воздух прогереся до +3... +5 градусов. Ветер сменит направление на юго-восточный, но силу не изменит - 2-7 метров в секунду. В этот день будет ясно, без осадков, ночью и утром на дорогах гололедица.

В четверг, 16 марта, ночью прогнозируется температура -8 … -10, днем +3 … +5. Ветер по-прежнему будет юго-восточный 2-7 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков.