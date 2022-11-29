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Общество29 ноября 2022 5:45

В облаке Смерти: ученые изучают действие небывалого подземного облака, убившего 5 горноспасателей после взрыва на шахте «Листвяжной» год назад

Александр Гаврик за спасение товарищей, за работу по ликвидации аварии на «Листвяжной» и на следующих авариях награжден орденом Мужества
Лариса МАКСИМЕНКО
Александр Гаврик уходил из смертельной ловушки на Листвяжной последним. Фото Ларисы Максименко.

Александр Гаврик уходил из смертельной ловушки на Листвяжной последним. Фото Ларисы Максименко.

Напомним, 25 ноября 2021-го Кузбасс накрыло снегопадом - тихим, почти новогодним, волшебным. И на земле воссияла снежная тишина, воцарилась райская сказка. Но в 8.21 она взорвалась - на шахте «Листвяжной» взрыв забрал сразу и потом 51 жизнь, в том числе пятерых горноспасателей.

... Что увидела и испытала разведка Новокузнецкого ВГСО там, под землей, в «точке кипения» все еще аварийной шахты через несколько часов после катастрофы - на самом дальнем маршруте?

...С чем столкнулась, похоже, впервые в истории шахт страны?

... И был ли у горняков, работавших в том самом месте перед катастрофой, к которым и шла разведка-помощь, хоть какой-то шанс выжить?

25.11.2021 года в катастрофе на шахте Листвяжной погиб 51 человек - шахтеры и горноспасатели. Фото СК РФ.

25.11.2021 года в катастрофе на шахте Листвяжной погиб 51 человек - шахтеры и горноспасатели. Фото СК РФ.

Об этом рассказал горноспасатель Новокузнецкого ВГСО Александр Гаврик. Я встретилась с ним на годовщину катастрофы, на смене. 41-летний респираторщик Саша - из отделения, пострадавшего на «Листвяжной» больше всех. И, говоря о «Листвяжной», о мужестве всех, о взаимопомощи всех, и о погибших товарищах в первую очередь... он вспомнил момент из детства:

- Я и сейчас живу в Калтане рядом с подразделением ВГСЧ, а тогда после школы мы с ребятами всегда заходили туда, на спортплощадку, и знали многих горноспасателей, и дружили с ними. Мне они казались ...сверхлюдьми... И вот уже сам десять лет - горноспасатель, поначалу думал - не смогу, но смог. А со временем уж думал - важная, трудная, но обычная работа.

- А теперь, как считаешь, все, кто боролся на «Листвяжной», пробиваясь на помощь шахтерам ценой собственной жизни, особенно в облаке Смерти? Кто они?

- Кто… Герои.

Александр Гаврик (крайний справа) через полгода после катастрофы на Листвяжной. Фото ГУ МЧС Кузбасса.

Александр Гаврик (крайний справа) через полгода после катастрофы на Листвяжной. Фото ГУ МЧС Кузбасса.

ШАГ - В ОБЛАКО

... Помощник командира отряда сжал кулак. Потом развернулся... Язык жестов. Словами - нельзя. Снимешь загубник дыхательного аппарата - мгновенная смерть. Такой «марсианской» стала атмосфера здесь, на глубине 250 метров, после взрыва...

Вообще горноспасатели из Новокузнецкого отряда, вызванные на «Листвяжную» в помощь, спустились в шахту 25-го, через несколько часов после взрыва, в 14.15.

- И мы шли друг за другом, отделение за отделением, встретили ребят из другого отряда, они нашли шахтера, контуженного, собирались выводить, - вспоминает Саша. - И выработки (тоннели. - Авт.) в основном были свободные, местами взрывом нарушены кроссинги - вылетели шлакоблоки. Но мы спокойно дальше прошли. А вышли на конвейерный штрек - там уже порванная лента, собранная в «гармошку», там противопожарный трубопровод сдвинут взрывом на середину и еще больше следов взрыва... А от поверхности это расстояние вниз, пешком, километра примерно, четыре... И вот как досюда дошли (Саша набрасывает кратко схему в моем блокноте - их спуска в шахту - и останавливается на переходе к нижней горизонтальной выработке - тоннелю. - Авт.), дальше приборы показали начало превышения угарного газа. И мы решили - здесь, еще на свежей струе воздуха (подаваемого с поверхности вниз, в шахту. - Авт.), будет наша подземная база. И досюда дошли - дышали сами. А дальше - включились в дыхательные аппараты - респираторы - и вошли в загазованное пространство. И по пути проводили замеры газов... И перед нами еще три отделения шли. Всех вел Олег Носанчук, помощник командира отряда… Мы шли последними. Мы - наш командир Алексей Рылов, за ним шел я - №1, Саня Аникин - №4 - шел замыкающим. Между нами - горноспасатели отделения Андрей Назаров, Анатолий Бобров, Сергей Канаев и из медицинской службы нашей Дмитрий Быковский и Андрей Бурунов…

...И так отделения прошли вентиляционный штрек по прямой, свернули по сбойке, затем вверх, к конвейерному штреку. И вот уж три отделения скрылись во тьме за высшей точкой подъема. И вошли в ничем не приметное облако, давшее знать о себе еще на подъеме лишь тем, что цифра по окиси углерода на контрольных приборах пошла небывало вверх. Но спасатели, в респираторах, дышали кислородом с баллонов и ничто не предвещало беды.

Александр Гаврик работает горноспасателем уже 10 лет. Фото ГУ МЧС Кузбасса.

Александр Гаврик работает горноспасателем уже 10 лет. Фото ГУ МЧС Кузбасса.

... Помощник командира отряда сжал кулак. Потом развернулся, махнул рукой, указав направление назад... Кулак - значит, пробу воздуха взять. А жест Носанчука назад - значит, все, все уходим, возвращаемся, вперед не пройти, атмосфера стала опасной запредельно. И тут Носанчуку стало плохо. Его спасали изо всех сил медработники-горноспасатели, но наступила смерть.

А следом один за другим стали падать люди. Как цепная реакция. Одному, другому... - плохо, плохо, плохо...

Спасатели друг друга поднимали, нажимали на кнопку аварийного клапана респиратора каждому - увеличить подачу кислорода... И тогда еще никто не знал, что такая сверхконцентрация окиси углерода травит, убивает и через одежду, и через кожу, глаза...

- А мы были еще на подъеме и не видели, что впереди, - говорит Саша. - И это был не внезапный выброс газа. А это мы все до смертельного облака дошли и в него вошли... И одновременно плохо стало всем. И тем, кто впереди, и у нас, на подъеме... Наш командир Рылов, когда шли по подъему и когда резко выросла концентрация, начал отбирать пробу. Тут нашему медработнику Быковскому стало плохо, он начал падать, Аникин его подхватил, нажал ему на клапан принудительной подачи кислорода респиратора, я повернулся, тоже Быковского подхватил, и мы посадили его к борту.

И в это же время впереди, за подъемом, свет мелькал (от светильников с касок, там тоже что-то произошло. - Авт.).

И оттуда - пошел непрерывный свист-сигнал о помощи. А Аникин у нас отвечает в отделении за аппарат ИВЛ. И он и наш второй медработник ушли наверх, на помощь, и остальные наши респираторщики - за ними.

А тот непрерывный сигнал, получается, шел от кого-то рядом с упавшим уже тоже Рыловым. Когда его прибор на подъеме показал сверхвысокую концентрацию, он пошел к другим командирам - оценить ситуацию, решать вместе. И там стало плохо и ему. И Аникин, Назаров, спасая Рылова, погибли вместе с ним.

... А я, что происходит за линией перелома подъема, не знал. На подъеме, у борта, мы с Быковским остались одни. Я отвечал за жизнь его, продолжая жать периодически ему на аварийный клапан респиратора и так приводя потихонечку в чувство... И сам тоже ощущал странную заторможенность, с мыслями собраться стало тяжело и даже невозможно. Понимал, это все газ. И жал себе на аварийный клапан тоже.

... А выше их и дальше - метрах в двадцати, заканчивался последний бой их товарищей, бой за жизнь каждого.

... А как показались развернувшиеся первые горноспасатели. И, сами шатаясь, вели более слабых. И отступали отделения.

И Саша в каждом дальнем показавшемся силуэте - почти не различимом в черноте, но узнаваемом годами работы и тренировок по походке, плечам, ждал своих.

И он видел жест-приказ уходить от проходящих чужих командиров, но ждал Рылова. А поравнялись с ним последние два горноспасателя, и Саша, подняв Быковского и помогая ему идти, пошел медленно по склону вниз - тоже в жизнь. Хотя главная мысль сходить наверх, к не вышедшим своим, была. И Саша разрывался. Но был приказ - возвращаемся на базу - и была ответственность за жизнь Быковского, и они взяли верх.

... А как вырвались из главного облака Смерти («... и цифры на газоанализаторах стали поменьше, и воздух попрохладнее»), то отделения, сделав вскоре привал, еще минут двадцать ждали, вдруг кто-то выйдет. Никого.

- А те семеро горняков, к которым шли и которые дальше - в том облаке... У них при такой концентрации окиси углерода, выходит, не было шанса?

- Не было.

«МЫ ВОЗВРАЩАЛИСЬ В ПУСТОМ «ПАЗИКЕ» ВДВОЕМ...»

... Дорога назад - к выходу из шахты - была трудной. И концентрация газа снижалась медленно.

... Возвращались прежним путем, по проложенной еще на пути к шахтерам первым отделением нити связи.

... И шли, отравленные облаком, все только на автомате, и помогая друг другу на автомате. И помогали Саше, как и всем, мысли о семьях. А ему еще - о маленьком внуке Ярике...

- Дошли до нашей подземной базы - и запас кислорода в баллонах респираторов оставался у всех уже только НЗ, лишь 50 атмосфер из неприкосновенного запаса. То есть за четыре часа израсходовали все, - поясняет Саша.

- Но это минут на двадцать? А дальше как?

- На базе - уже в выработке полностью свежая струя воздуха, и, помните, мы же в аппараты там включались...И там из респираторов, по возвращении, выключились.

И на базе окончательно выяснилось: не вышли шестеро - Носанчук, Рылов, Назаров, Земцев, Аникин, но шестой - врач ВГСО, пытавшийся откачать Носанчука, - Заковряшин, вышел позже, и чудом.

И от базы, передохнув, тяжело переживая гибель товарищей, двинулись к выходу. И «...у всех куда-то все силы делись», и всех спасателей шатало...

- Пройдем десять метров - останавливаемся, передохнем, кто сидя, кто стоя... Очень хотелось пить. Но воды нет. Спасибо старой шахтерской традиции. Шахтер, смену отработав, если вода у него осталась, не выливает и обычно бутылку с остатками воды в борту, в решетке оставляет, авось кому-то пригодится. Так мы по пути всю их воду пособирали. Вот и нам пригодилась!.. И вышли мы из шахты уже ночью, в районе двух часов.

... И вокруг все было так новогодне-бело и все еще валил хлопьями снег с накрывших шахту низких туч. И «скорые», забирая горноспасателей в реанимацию, быстро и тихо уносились в снегопад.

- Быковского, которого спас, тоже увезли в реанимацию... Из шести горноспасателей нашего отделения - выжило трое - Бобров, Канаев, я. Наш второй помощник командира взвода в медслужбе, в придачу к отделению, он тоже жив... Канаева сразу забрала «скорая». Бобров на следующий день попал в больницу. А я - ничего... Я еще, когда сел у шахты в автобус, водитель дал мне бутылку воды - я ее выпил, попросил еще, он сбегал, принес, и я еще выпил. Потом я сидел, курил. Ни о чем не думал. Устал сильно. Страшно не было, там, где мы были, - это наша работа. Лишь через несколько дней - нет, не страх пришел..., анализируя, понимать начал, осознавать, что произошло...

- А мысли сменить работу? Были?

- Не было.

И в те дни, и сейчас Саша Гаврик часто вспоминает слова погибшего Саши Аникина: «В такие минуты я чувствую себя нужным». Так Аникин говорил всегда, когда они отработали на ликвидации очередной аварии.

И, как мне скажут позже в отряде, их богатырского роста и силы Саша Гаврик помог очень многим там, тогда, когда вырывались из облака Смерти на «Листвяжной» и когда шли наверх...

- А потом... - Саша продолжает рассказ о дороге с «Листвяжной» домой, - в служебном «пазике» мы возвращались с «Листвяжной» с Бобровым вдвоем...

- И это самое частое воспоминание о «Листвяжной» за год?

- Нет. Самое частое - это когда мы ехали на шахту. Момент неизвестности. До получения задания на месте.

- Когда все вы были живы. И будущее было неизвестно... Но было ясно, будет очень трудно, как всегда, но вы - как всегда, шахтерам очень нужны.

... Домой Саша с «Листвяжной» попал часам к девяти утра. Жене позвонил еще с шахты, как вышли. Улыбается, говорит, слова не мог вставить, так ждала его семья. А маме Саша так и не сказал, что работал на аварии на «Листвяжной», боясь за ее сердце. Лишь через два месяца случайно узнала, испуганно и с гордостью обняла.

Служба - это в том числе постоянные учебные занятия и силовые тренировки. Фото ГУ МЧС Кузбасса.

Служба - это в том числе постоянные учебные занятия и силовые тренировки. Фото ГУ МЧС Кузбасса.

... А прошел год. Пострадавшие на «Листвяжной» горняки и горноспасатели давно вернулись на работу. В ряды горноспасателей Новокузнецкого ВГСО пришли новые люди. В том числе в отделение, где продолжает служить Саша Гаврик, и оно, как и все, по-прежнему на передовой. К примеру, Саша с отделением работал летом на ликвидации последствий аварии после землетрясения на «Распадской - Коксовой». И они с товарищами на седьмые сутки нашли, спасли выжившего горняка.

- И... - встает Саша, торопясь назад на дежурство, - вот такие моменты - что найден в катастрофе живой! - на всю жизнь «заряжают»!

Формула облака Смерти

Подземное облако жуткой концентрации окиси углерода... Так что это было и почему оно встречено за все годы шахтерской истории впервые?

- Горноспасатели шли туда спасать шахтеров. И получили отравление почти все, кто зашел в это облако по пути следования. Хотя из респираторов не выключались... Предельно-допустимая концентрация окиси углерода в рудничном воздухе 0,0017 процента. А в том месте оказалось, по замерам, от 5 до 7 процентов. С такими концентрациями на обслуживаемых Новокузнецким ВГСО шахтах, при ликвидации последствий аварий я не сталкивался, а я работаю больше 40 лет, - говорит Евгений Александров, заслуженный спасатель РФ, начальник оперативно-технического отдела Новокузнецкого ВГСО. - Органы дыхания наших парней защищены были надежно, но они получили отравление окисью углерода. А везде официально годами утверждалось, написано - отравиться через кожу окисью углерода невозможно. Но «Листвяжная» показала - возможно. Поэтому, аппарат управления ФГУП «ВГСЧ» заключил после аварии на «Листвяжной» договор с московским медицинским институтом на исследования по впитыванию окиси углерода через кожу.

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