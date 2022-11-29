Единая регистратура для записи к узким специалистам появится в Кузбассе

Врачей узких специальностей в Кузбассе не хватает, в результате к ним образуются большие очереди. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всем, наверняка, знакома ситуация: позарез нужно попасть к доктору, а записи к нему нет. Ни на завтра, ни на послезавтра, ни через неделю. Ни через две. А дальше месяц заканчивается, и надо ждать нового, чтобы вновь предпринять попытку попасть к врачу. В общем, время идет, а записаться не получается. И визит откладывается и откладывается, пока проблема не рассосется или не махнешь на нее рукой. Или, не дай бог, не станет слишком поздно.

В ближайшем будущем ситуация с записью к кузбасским медикам должна существенно улучшиться. Минздрав Кузбасса готовит для жителей области нововведение: call-центр, который будет работать по принципу единой регистратуры для всего региона. Через него кузбассовцы смогут записываться не только к участковым терапевтам и педиатрам, но и к врачам узких специальностей без посещения поликлиники.

- Появление такого сервиса позволит кузбассовцам записаться к узкому специалисту в любую медицинскую организацию, даже не по месту прикрепления, что позволит сократить для пациентов время ожидания приема у офтальмологов, неврологов, эндокринологов и других врачей, дефицит которых имеется в регионе, - сообщил министр здравоохранения Дмитрий Беглов во время пресс-конференции, прошедшей во вторник, 29 ноября.

- Если житель Кузбасса при получении направления к узкому специалисту попытается записаться, а запись будет заполнена, то ему предложат любое медицинское учреждение поблизости, где будут иметься свободные места к такому же врачу. Если же и в больнице по соседству не окажется записи, то человека внесут в специальный журнал ожидания и при первом же открывшемся окне ему перезвонят из медицинского учреждения и предложат посетить врача. То есть человеку, нужно будет обратиться и оставить данные всего лишь один раз, чтобы попасть к нужному специалисту, - пояснила «КП»-Кемерово» Олеся Приндуль, директор Кузбасского областного медицинского информационно-аналитического центра, который и занимается разработкой и внедрением Единой регистратуры.

Нововведение повысит комфортность записи на прием для пациента. И не только коротким бесплатным номером, который легко запоминается, но и тем, что пациентам будут звонить и напоминать о предстоящем визите, что позволит им своевременно внести коррективы в свои планы. А ведь у каждого, наверное, были такие пропущенные визиты, потому что вспомнили о них в последний момент. И если вдруг обстоятельства изменились, и пациент в назначенный день не сможет посетить доктора, его запись не пропадет: ее передадут человеку из «журнала ожидания» или иначе - журнала отложенной записи.

Если Единую регистратуру Минздрав планирует внедрить в 2023 году, то уже до конца 2022 года должно появиться еще одно полезное нововведение – портал пациента. Сервис заменит уже известный в Кузбасс сайт vrach42, хотя работать будет почти по такому же принципу. Почти, потому что в него добавят другие возможности. Например, в нем появится личный кабинет, где будут находиться данные об оказанной медицинской помощи и результатами лабораторных исследований, с помощью которых можно будет отследить динамику здоровья. Проще говоря, в смартфоне человека будет находиться его медицинская карта в электронном виде, с которой можно будет обратиться в любое медучреждение региона для консультации или лечения.

А в следующем году в личный кабинет планируют добавить льготы и рецепты пациента, календарь прививок, доступ к данным к данным об оказанной медицинской помощи детям, что молодые мамы особенно оценят, и опять же журнал отложенной записи, данные в котором будут объединены с данными Единой регистратуры.