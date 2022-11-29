В Кузбассе внедряют «виртуальные поликлиники» и развивают телемедицину

Дистанционно врачи могут обсуждать истории болезни сложных пациентов и просматривать лабораторные и диагностические исследования. Фото: Александр РОГОЗА

Нехватка кадров медицинских работников стала одной из тем обсуждения на прошедшей во вторник, 29 ноября пресс-конференции министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова.

Так, в ходе конференции была опровергнута информация о критическом дефиците педиатров, озвученной аналитиками онлайн-сервиса по поиску работы. Напомним, согласно их данным, Кузбасс - лидер среди сибирских регионов по нехватке педиатров, так как на каждую вакансию приходится всего 0,1 резюме, тогда как в среднем по СФО и стране - 0,5 резюме на вакансию.

Как пояснила главный педиатр Кузбасса Наталья Лячина, вывод аналитиков неверен, хотя бы потому, что педиатрам области просто незачем размещать свои резюме: каждый выпускник медвуза уже по окончании обучения имеет приглашение на работу. Кроме того, их стимулируют оставаться на рабочем месте различные выплаты и льготы, предоставляемые территориями региона, например, предоставляемое жилье. Еще впервые трудоустроившись в качестве педиатра, медики получают от региона по 500 тысяч рублей подъемных. В 2022 году подобные выплаты в Кузбассе получили 99 человек. В результате укомплектованность медучреждений региона педиатрами первичного звена составляет 90-96%, а педиатрами, работающими в стационарах, - 96-98%. Помимо педиатров такие подъемные полагаются молодым терапевтам и среднему медицинскому персоналу бригад скорой помощи, а также медсестрам педиатрических участков.

Вместе с тем, Дмитрий Беглов подтвердил, что в регионе существует дефицит врачей самых разных специальностей. Чтобы его восполнить в Кузбассе действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В рамках этих программ в 2022 году 92 человека получили выплаты из областного бюджета на сумму 96,5 млн рублей. До конца года ее получит еще 21 специалист. Кроме того, в этом году в кузбасских больницах начали работу 46 врачей и фельдшеров, привлеченных по программе для работников дефицитных специальностей, десять из них приехали работать в Кузбасс из других регионов: Краснодарского края, Республик Хакасия, Тыва, Таджикистан, Тюменской, Новосибирской областей. Также в регионе увеличились и количество мест в медвузе, и целевой набор студентов.

- Тот дефицит врачей, который у нас существует, нам нужно десять лет, чтобы его восстановить теми темпами, которые мы сейчас имеем с набором абитуриентов. Все будет исправляться, но не в единую секунду, - сказал Дмитрий Беглов.

Улучшить ситуацию в ожидании ликвидации дефицита врачей узких специальностей в Кузбассе планируют с помощью внедрения Единой регистратуры и «виртуальных поликлиник», ради которых в регионе обновили систему телемедицинских консультаций.

- Что это такое? Больницы, которые обладают достаточным количеством узких специалистов, как раз могут в рамках телемедицинских консультаций начать помогать своим коллегам в больницах, в которых недостаточное количество специалистов. В одном центре, условно говоря, находятся 20 специалистов, и они целый день помогают своим коллегам. К сожалению, пока так. Когда мы наполним систему здравоохранения достаточным количеством кадров, это, само собой, исчезнет. Но пока это нам в помощь, - пояснил Дмитрий Беглов.

С октября этого года по данным Минздрава Кузбасса, с помощью телемедицины проведено около 400 консультаций по 34 различным профилям: кардиология, онкология, инфекционные болезни. Дистанционно врачи могут обсуждать истории болезни сложных пациентов, просматривать лабораторные и диагностические исследования, обмениваться графическими данными, результатами исследований. На сегодняшний день на портале зарегистрировано более 900 медицинских работников из 90 медицинских организаций региона.