В Кузбасс поступили пять «умных» тренажеров для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Умные тренажеры помогут кузбасским пациентам быстрее восстновиться после болезни

В понедельник, 13 марта, кардиологическая служба Новокузнецка получила пять современных тренажеров для реабилитаций пациентов с болезнями сердца и сосудов. Стоимость одной тренажерной системы составляет почти 1 300 000 рублей. Современное оборудование поступило в регион по нацпроекту «Здравоохранение».

- Это пять современных отечественных медицинских тренажеров «Орторент С+» для пациентов, перенесших инсульт, инфаркт или страдающих опорно-двигательным недугом. Тренажеры станут настоящим спасением, ведь процесс реабилитации благодаря новому оборудованию станет в разы эффективней и быстрее, - пояснил источник в министерстве здравоохранения Кузбасса.

Заведующий амбулаторным отделением медицинской реабилитации Новокузнецкого филиала Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша Антон Штурников рассказал «КП»-Кемерово», что новые тренажеры позволяют начинать занятия с минимальной нагрузки, затем постепенно переходить к более сложным упражнениям.

- Тренажеры благодаря своему многофункциональному устройству помогают реабилитировать даже тех пациентов, у кого в значительной степени утрачены двигательные функции. Подвесные установки с жестким корсетом и рельсовой системой подъема и перемещения обеспечивают эффективную поддержку пациентам, которые сами не стоят и не ходят, - уточнил Антон Штурников.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев уверен, что региональная медицина становится более современной и совершенной.

- Мы планомерно модернизируем кардиологическую службу Кузбасса. Как северную ее агломерацию, так и южную. Активно работаем над созданием эффективной системы реабилитации пациентов с болезнями сердца и сосудов. От качества и своевременности проведенной реабилитации напрямую зависит дальнейшая жизнь человека, поэтому мы уделяем большое внимание оснащению больниц реабилитационным оборудованием, – подчеркнул Сергей Цивилев.

Как пояснили в областном Минздраве, по программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» нацпроекта «Здравоохранение» в этом году шесть медицинских учреждений получат 375 единиц оборудования.

- При этом кардиослужба - первичные сосудистые отделения и региональные сосудистые центры - в разных городах по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» получит 296 единиц техники, - уточнили в медицинском ведомстве правительства Кемеровской области.