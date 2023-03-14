В Кузбассе названы худшие и лучшие управляющие компании

Фото: пресс-служба АПК.

Госжилинспекция Кузбасса составила рейтинг управляющих компаний по итогам работы в 2022 году. Жители могут ознакомиться с ним и понять, насколько добросовестно работает обслуживающая их организация и стоит ли продлять с ней договор.

Эксперты оценили деятельность 247 организаций, которые обслуживают многоквартирные дома в Кузбассе. При составлении рейтинга учитывалось количество жалоб на работу компаний, выявленные нарушения и выданные предписания, число административных дел, а также объем предъявленных штрафных санкций и их своевременная оплата.

В Госжилинспекции Кузбасса сообщили, что всего в прошлом году к ним поступило более 14,5 тысяч жалоб от жителей, инспекторы выявили более 6,7 тысяч нарушений, было заведено 556 административных дел. Общая сумма штрафных санкций превысила 10,1 млн рублей.

Основная часть нарушений - свыше 80% - связана с несоблюдением правил технической эксплуатации жилфонда.

- Также чаще других встречаются нарушения, связанные с ненадлежащим раскрытием информации о деятельности УК, предоставлением некачественных коммунальных услуг и начислением платы за ЖКУ», – сообщила руководитель Госжилинспекции Кузбасса Ирина Гайденко.

Больше всего нарушений было выявлено в Прокопьевском, Тяжинском, Мариинском, Кемеровском, Крапивинском, Яшкинском и Гурьевском округах. А меньше всего - в Мысках, Междуреченске и Осинниках.

По итогам года самой неэффективно работающей управляющей компанией Кузбасса стало ООО «УК Сталь» из Новокузнецка. В числе худших также оказались ООО «РКЦ» (обслуживает дома в Новокузнецке и Мысках), ООО «ИТК» (Новокузнецк и Междуреченск), ООО «СКК» (Кемерово) и ООО «УК «Егозово» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ).

По мнению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, компании, попавшие в «черный список», не должны обслуживать многоквартирные дома в регионе.

Фото: пресс-служба АПК.

- Кузбассовцы должны получать только максимально качественные жилищные услуги, а с теми, кто не хочет работать на таком уровне, надо прощаться. Жителям нужно проявлять инициативу и отказываться от договоров с такими жилищными организациями, – отметил глава региона.

Самые добросовестные управляющие организации, судя по рейтингу, работают в Кемерове. В пятерку лучших вошли сразу четыре компании из столицы Кузбасса: ООО «УК Родные Просторы», ООО «Кедровый», ООО «УК Лесная Поляна», ООО «Таежный». Также в топ-5 попало новокузнецкое ООО «УЖК».

С полным рейтингом управляющих компаний можно ознакомиться на сайте Госжилинспекции Кузбасса в разделе «Перечни информационных реестров».