В Кемеровской области увеличат расходы на реализацию госпрограмм

Фото: архив «КП».

Во вторник, 14 марта, правительство Кузбасса поддержало внесение изменений в региональный закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Общий расход увеличен более чем на семь миллиардов рублей, из которых пять миллиардов регион освоит в рамках госпрограммы «Жилищная и социальная инфраструктура». Здесь 1,4 миллиарда рублей власти региона направят на переселение кузбассовцев из аварийного жилья, 3,6 миллиарда рублей - на строительство и капитальный ремонт социальных объектов.

- Всего на реализацию госпрограммы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» в 2023 году будет направлено свыше 31,6 миллиарда рублей, - рассказали «КП»-Кемерово» в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

- Проектом закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на 153,7 миллиона рублей увеличено финансирование строительства и реконструкции объектов городской среды. Более 74 миллионов рублей будет вложено в строительство очистных сооружений в деревне Береговая и поселке Звездный, расположенных в Кемеровском районе. 33 миллиона рублей власти региона инвестируют в строительство насосно-фильтровальной станции очистки воды в Беловском поселке Инской. Эти объекты значительно повысят качество жизни кузбассовцев, решат проблемы, накопленные в отдаленных поселках годами, - пояснили в администрации правительства Кузбасса.

- Увеличение расходной части бюджета позволит уже в этом году направить дополнительные средства на ремонт муниципальных дорог, строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, образования, спорта и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Покрытие дефицита в 2023 году будет в полном объеме обеспечено за счет остатков средств, сформировавшихся на начало года, - уточнил первый заместитель председателя правительства Кузбасса - министр финансов региона Игорь Малахов.

Увеличивая расходы, не забудут власти Кузбасса и о муниципальных автодорогах, а также о безопасных переходах вблизи учебных заведений. На эти цели в этом году планируются потратить 1,9 миллиарда рублей.

Ремонт муниципальных автодорог все чаще звучит на встречах жителей с главами своих территорий. Бездорожье в маленьких городах поселках и деревнях стало популярной темой и в соцсетях.

- Законопроектом предлагается принять бюджет региона с доходами кузбасской казны в 213,9 миллиарда рублей при расходах в 277,3 миллиарда рублей. Общий объем доходов областного бюджета на текущий год за счет безвозмездных поступлений предлагается увеличить на 495 миллионов рублей, а объем расходов на 7 миллиардов 440 миллионов, - добавил Игорь Малахов.