Сергей Цивилев анонсировал программу кузбасского форума «История для будущего. Время быть первыми»

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел заседание оргкомитета форума «История для будущего. Время быть первыми», где окончательно были определены ключевые мероприятия. Напомним, форум будет проходить в Кузбассе в течение двух дней - 16 и 17 марта.

В первый день в 11:00 состоится возложение цветов к Мемориалу Воину-Освободителю. В это же время для участников из городов и районов региона откроется экспозиция «Реконструкция рабочих будней 1943 года», в контексте которой в шатре перед СРК «Кузбасс-Арена» воспроизведут цех завода военного времени, а в фойе спортивно-развлекательного комплекса - историческую фотозону.

Торжественное открытие форума начнется в 13.00. Оно пройдет в формате пленарного заседания. Выступления спикеров будут сочетаться с творческими номерами коллективов молодежи. Перед четырехтысячной аудиторией с приветственным словом выступят губернатор региона Сергей Цивилев и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

- После пленарного заседания начнут работу тематические секции. Их темой станет память о подвиге предков, гордость за достижения жителей Кузбасса и Сибири в прошлом и настоящем, - рассказали «КП»-Кемерово» в администрации правительства Кузбасса.

Познавательными обещают стать открытая лекция Владимира Мединского для студентов-историков и молодых учителей истории и дискуссия «Стела трудовой доблести как точка сборки патриотических проектов» для глав городов трудовой доблести Сибири с участием губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Он выступит спикером встречи.

Очное участие в форуме подтвердили представители администраций девяти городов трудовой доблести, Луганск и Норильск присоединятся к кузбасскому событию в онлайн-формате.

Сергей Цивилев уверен, тематические площадки будут интересны людям разного возраста.