Кузбассовцам рассказали, как защитить свою недвижимость от мошенников

Самый главный документ при покупке жилья - это выписка ЕГРН. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Кузбассе растет спрос на жилую недвижимость. В региональном Управлении Росреестра отмечают заметный рост обращений за регистрацией прав собственности на жилье.

Инвестиционные покупки

Когда экономику штормит, люди покупают недвижимость, чтобы сохранить сбережения. Это классика жанра. И кузбассовцы здесь - не исключение.

- За десять месяцев прошлого года было подано 256 675 заявлений на учетно-регистрационные действия с объектами недвижимости. За аналогичный период 2022 года поступило 297 643 таких заявлений, это больше почти на 16%, - рассказала заместитель руководителя управления Юлия Исупова.

Попутно растет спрос на получение заемных денег для покупки собственного жилья. С января по октябрь нынешнего года, по данным Юлии Исуповой, заявления на регистрацию ипотеки подали 23 560 человек. В аналогичный период в 2021 году таких было всего 20 712. Рекорд обращений был зафиксирован в марте, что, вероятно, было связано с критичным поднятием ипотечных ставок после событий конца февраля.

У покупателей недвижимости в Кузбассе есть возможность выбирать между вторичным и первичным рынком, разными локациями и ценовыми сегментами. К слову, цены на квартиры в регионе за последний год тоже выросли прилично, и в этой связи вопрос, как правильно купить жилье, обезопасив себя от мошенников, становится все более актуальным.

Достаточно одного заявления

Специалисты регионального управления Росреестра рассказали о подводных камнях при покупке жилья.

Одна из потенциально опасных схем - продажа квартиры, дома, другой недвижимости с неясной юридической историей

Для начала - пара типичных примеров из жизни.

Муж и жена жили в неприватизированной квартире, поругались и решили разъехаться. Желая стать единоличным собственником жилья, женщина подает заявление, что ее экс-супруг пропал без вести (хотя она прекрасно знает, где он). По решению суда мужчину объявляют через какое-то время умершим. Жена приватизирует квартиру и продает. А затем мужчина «воскресает» и оспаривает сделку с квартирой.

Другая схема стала особенно популярной с начала пандемии коронавируса, когда собственники квартир сдают их в аренду на длительное время, а сами уезжают в другие страны или регионы отдохнуть или на заработки. Мошенники успевают жилье продать другим людям по поддельным документам. Настоящий хозяин и не ведает, что, получив плату за сдаваемую квартиру за 3-6 месяцев вперед, он может лишиться ее навсегда.

Начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде, регистрации арестов Управления Росреестра по Кемеровской области Кузбассу Стелла Яковлева, комментируя подобные случаи, отмечает: чтобы обезопасить собственников от мошенничества с их жильем, достаточно одного заявления - и никто не продаст и не подарит квартиру без вашего участия:

- Самый простой способ защиты - подать заявление о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие вам объекты недвижимости без вашего личного участия. В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена запись о таком заявлении, и документы, поданные без личного участия собственника (например, нотариальную доверенность), рассматриваться не будут. Их возвратят обратно заявителю.

Данный механизм позволяет минимизировать риски мошенничества (например, при утере паспорта или документов о праве собственности) в случае длительного отъезда правообладателя. Также это помогает защитить права престарелых граждан, которых недобросовестные лица могут обмануть или ввести в заблуждение.

Такое заявление можно подать в отделениях МФЦ или в личном кабинете на сайте Росреестра.

Еще один вариант, отмечает Стелла Яковлева, - сообщить в ЕГРН свой адрес электронной почты для защиты электронной подписи. Росреестр всегда извещает собственников, когда получает на регистрацию электронные документы на их объекты недвижимости. Если при получении подобного извещения окажется, что вы никаких документов не подавали, то вы сможете быстро отреагировать и предотвратить мошенническую сделку.

В обоих вариантах госпошлину за услугу собственнику платить не придется.

Еще три полезных совета

Ну, а самый главный документ при покупке жилья - это выписка ЕГРН, она должна быть актуальной по дате и без каких-либо обременений прав собственника. При этом необходимо требовать от продавца оригиналы документов на собственность. Если вам их не показывают, это должно насторожить.

Также Юлия Исупова рекомендует внимательно изучить всю предысторию заинтересовавшей квартиры, выяснить количество сделок по ней, техническое состояние дома, по возможности - проверить и соседей, так как последние могут оказаться не совсем, скажем так, адекватными.

Ускорить процесс регистрации можно, оформив сделку в электронном виде. Пока ее возможности недооценивают ни продавцы, ни покупатели.

В нынешнем октябре в Кузбассе, к примеру, такой услугой воспользовались менее половины желающих оформить ипотеку. При этом электронная регистрация имеет несколько преимуществ: заявления регистрируются в течение суток, участникам сделки не нужно посещать МФЦ для сдачи документов и получения результата, можно сэкономить на оплате госпошлины и получить дисконт от банков, не нужно тратиться на дорогу, если объект находится в другом регионе. А при доступе к интернету можно отследить статус рассмотрения заявления в режиме онлайн.