Крупнейший за Уралом киберфестиваль Goodline Open возвращается в Новокузнецк

Фото: Служба маркетинга Goodline

Киберфест Goodline Open — долгожданное событие для киберспортивного сообщества. Организатор мероприятия — кузбасский интернет-провайдер Goodline — с 2008 года поддерживает киберспорт и собирает любителей и профессионалов разных игровых дисциплин на крупных площадках в различных городах Сибири. 10 декабря киберфест пройдет в Новокузнецке на площадке ДК «Алюминщик», регистрация уже открыта.

Фото: Служба маркетинга Goodline

Что в программе

Ключевое событие фестиваля — гранд-финалы по дисциплинам Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Игроки разыграют 110 000 рублей между 4 командами.

По традиции, Goodline позаботился не только об игроках, но и о зрителях мероприятия. Организаторы приготовили для всех гостей фестиваля:

-Шоу-матчи по популярным и зрелищным игровым дисциплинам — Call of Duty: WarZone и Valorant;

-Традиционные мини-турниры для зрителей по MK11 и FIFA23;

- Ретро-зону для всех, кто хочет показать свои силы в MK Ultimate на Sega

- Аквагрим-художников;

- Зону для интеллектуалов с PlayLink-игрой «Знание — сила»;

- Танцевальную зону по JustDance;

- VR-зону от партнеров фестиваля VR-Zone Новокузнецк;

- Игровую зону от партнера фестиваля — киберспортивного клуба FullHP:

- Косплей-шоу: лучшие образы из игр, кино и мультфильмов. Победителя выберут зрители после выступления всех конкурсантов;

- Зону настольных игр и многое другое!

Фото: Служба маркетинга Goodline

10 декабря в ходе мероприятия организаторы Goodline Open 2022 разыграют игровую приставку PlayStation 5 среди всех зрителей киберфеста. Но уже сейчас можно принять участие в розыгрыше крутых подарков за репост в официальном сообществе фестиваля.

Как попасть

Для команд по Dota 2 и CS:GO открыта регистрация на отборочные, которые пройдут уже 3 и 4 декабря.

Участникам косплей-шоу необходимо оставить заявку на сайте.

Зрителям и гостям мероприятия для регистрации нужно перейти по ссылке и оставить свои данные.

Фото: Служба маркетинга Goodline

- Из-за коронавирусных ограничений Goodline Open последний раз проходил в Новокузнецке в 2019 году. Очень надеемся, что по зрелищным играм, атмосфере и интерактивным зонам соскучились не только мы, поэтому очень ждем всех: и игроков, и зрителей. До встречи 10 декабря! — добавил Андрей Голубев, руководитель проекта Goodline Open.

Goodline Open 2022 состоится 10 декабря 2022 года в ДК «Алюминщик» по адресу Ленина, 41. Начало в 12:00. Вход свободный для всех! Официальный сайт мероприятия - goodlineopen.ru.