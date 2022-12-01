Посещаем резиденцию Деда Мороза и восторгаемся произведениями искусства из каменного угля

Фото: музей-заповедник «Томская Писаница».

Визит к Деду Морозу

Спешим на праздник открытия кузбасской резиденции.

В «Томской Писанице» в ближайшую субботу открывается резиденция главного кузбасского Деда Мороза. И по традиции в этот день отметят его день рождения. В официальной резиденции ждет большой праздник всех, кто верит в чудеса, которые обязательно случаются.

Любой гость музея-заповедника сможет лично поздравить Дедушку с праздником. А также принять участие в интерактивном представлении «Разбуди Деда Мороза». Большим и маленьким посетителям предстоит много танцевать, играть и весело шуметь, чтобы разбудить настоящего волшебника и получить новогодние подарочки

Для участников праздника организуют чаепитие в честь Дня рождения Деда Мороза. По словам сотрудников «Томской Писаницы», большой праздничный торт уже в печи.

Напомним, резиденция кузбасского Деда Мороза ежегодно открывается в первую субботу зимы и ждет гостей каждые выходные, вплоть до весны. Также кузбасский Дед Мороз выдает детям свидетельства о том, что они посетили его Резиденцию.

Музей-заповедник «Томская Писаница»

Яшкинский район, деревня Писаная

3 декабря, начало в 13.00

Цена билетов: от 350 до 450 рублей, дети до 5 лет - бесплатно

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Фото: Государственная научная библиотека Кузбасса.

Искусство, добытое из угля

Идем любоваться уникальными скульптурами кузбасского мастера.

Все знают, что каменный уголь очень хрупок. И в то же время из него получаются удивительные скульптуры. Это доказал кузбасский художник и скульптор, родом из города Топки, Игорь Суворов. Ему удается превращать обычный кусок угля в изумительно красивую скульптуру.

Уголь для своих работ художник использует самый обычный, который заказывает в Гортопе. А главный инструмент, который используется при создании скульптуры, - бензопила. С ее помощью Игорь Суворов придает будущей скульптуре форму, а потом дорабатывает другими инструментами мелкие детали. После же покрывает композицию составом, который придумал сам.

Свои работы Игорь Суворов регулярно выставляет на различных конкурсах. А вот в Кемерове уникальные работы мастера на суд зрителей представлены впервые. Увидеть их можно в Витражном зале областной научной библиотеки - «Федоровки». Кроме работ Игоря Суворова на выставке представлены предметы изобразительного и декоративно-прикладного творчества других мастеров из Кузбасса, чья трудовая деятельность неразрывно связана с угольной промышленностью.

Государственная научная библиотека Кузбасса

ул. Дзержинского, 19, т.: (3842) 44-18-80

Время работы: понедельник-четверг с 10.00 до 20.00, суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00, пятница - выходной

Вход свободный