На выходных в Кузбассе морозы немного ослабнут

Фото: архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

На выходных в Кузбассе сохранится морозная погода, но она будет не такой экстремально холодной, как в начале недели. Прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Кузбасс по-прежнему находится под влиянием антициклона. В ближайшие дни в ночные часы температура будет понижаться до -32... -34 градусов, в дневное время столбики термометров будут фиксироваться на отметках -18... -23 градусов. Сильных ветров пока не предвидится, поэтому по области может наблюдаться дымка.

В пятницу, 2 декабря, ночью столбики термометров покажут -21 … -26 градусов, местами до -32, днем -18 … -23 и местами -12 … -17. Ветер будет северо-западный 2-7 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, но ночью по северу местами возможет небольшой снег, дым и дымка. На дорогах гололедица.

В субботу, 3 декабря, ночные температуры составят -24 … -29, местами до -34, дневные -18 … -23, местами -12 … -17 градусов. Ветер будет северо-западный 2-7 метров в секунду. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

В воскресенье, 4 декабря, ночью прогнозируется -24 … -29, местами до -34, днем потеплеет до -18 … -23 и местами -12 … -17. Подует юго-западный ветер 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Напомним, что в связи с погодными условиями – морозом и отсутствием ветра - в регионе объявлен режим «черного неба».