На телеканале «Кузбасс 1» стартует новое реалити-шоу «Фобия»

Участники реалити-шоу рискнули принять участие в проекте, не имея ни малейшего представления, что им придется делать для преодоления своих страхов. Фото: телеканал «Кузбасс1».

В пятницу, 2 декабря, в 21.00 на телеканале «Кузбасс 1» стартует первая серия нового беспрецедентного для регионального телевидения реалити-шоу «Фобия».

Его идея и создание полностью принадлежат кемеровским телевизионщикам. Уже из названия понятно, что проект связан с человеческими страхами.

- На свете нет такого человека, который не боялся бы ровным счетом ничего. Но есть люди, которые не знают, чего конкретно они боятся. Мы предложили участникам реалити-шоу испытать себя в разных ситуациях, в которых они смогли встретиться лицом к лицу с тем, что внушает им страх, - говорит руководитель проекта, заместитель главного редактора телеканала «Кузбасс 1» Лариса Кольцова.

Дмитрий Дмитриев. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО.

Татьяна Ананьева. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО.

Из нескольких десятков поступивших заявок организаторы выбрали пять человек. Участниками реалити-шоу стали кемеровчане разного возраста, разного темперамента и разных профессий: замдиректора аэропорта Иван Крапчетов, блогер Максим Капков, спортивный тренер Олеся Синицына, предприниматель Дмитрий Дмитриев и наша коллега-журналист - Татьяна Ананьева.

Иван Крапчетов. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО.

Олеся Синицына. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО.

Максим Капков. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО.

В каждой серии «Фобии» - на день премьеры реалити-шоу их отснято четыре - участникам пришлось испытать себя на бесстрашие в сложных ситуациях, а также активировать скрытые возможности организма. Правда, преодолеть свои страхи удалось не всем. Но, несмотря на это, никто из участников не выбыл до финальной серии, съемки которой пройдут в декабре. Именно в ней и определится победитель, которого выберут зрители с помощью онлайн-голосования. Его запустят на сайте телеканала «Кузбасс 1» в день премьеры в специальном разделе «Фобия», и оставить свой голос за понравившегося участника можно будет до 25 декабря включительно.

Как обещают создатели «Фобии», зрелище будет жутко интересное. Не пропустите!